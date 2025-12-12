Choáng ngợp Trần Nghiên Hy đóng phim có nhiều cảnh hôn với 'sao nam kém 19 tuổi'

“Thư kích hồ điệp” do Trần Nghiên Hy đóng chính nhanh chóng tạo làn sóng thảo luận không chỉ vì cốt truyện, mà còn vì mối tình chị em nồng cháy giữa Trần Nghiên Hy (sinh năm 1983) và bạn diễn kém 19 tuổi - Châu Kha Vũ (sinh năm 2002).

Ở một video hậu trường, Châu Kha Vũ ban đầu khá ngại ngùng khi chuẩn bị cho phân cảnh hôn cùng Trần Nghiên Hy. Đạo diễn yêu cầu nam diễn viên trẻ phải thể hiện phong thái “trai hư” nhiều hơn.

Trong phim, Trần Nghiên Hy đóng vai Sầm Quan. Sau khi bị chồng phản bội dẫn tới ly hôn, cô nảy sinh tình cảm với cậu sinh viên mà cô tài trợ học đại học - Lý Vụ (Châu Kha Vũ). Khán giả chỉ ra, trong vòng 6 tập đầu, cặp đôi đã có 18 cảnh hôn, cho thấy sự táo bạo của bộ phim trong việc khai thác chủ đề "tình yêu chị em".

Trần Nghiên Hy bật cười và nói đùa rằng: “Cậu ấy chỉ muốn sống sót thôi, sao có thể diễn trai hư được?”, làm cả ê-kíp cười theo. Dù tuổi tác cách biệt lớn, Trần Nghiên Hy vẫn được khen trẻ trung khi sánh đôi cùng Châu Kha Vũ.

Trong “Thư kích hồ điệp”, nhân vật của Trần Nghiên Hy được xây dựng gần như hoàn hảo, là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và sống cuộc sống càng rực rỡ hơn sau khi ly hôn người chồng tệ bạc.

Nội dung này khiến chủ đề về cuộc hôn nhân giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy được nhắc lại, thông qua hàng loạt từ khóa như “Nhan sắc Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn”, “Thư kích hồ điệp gợi nhớ về Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy", “chồng cũ Trần Nghiên Hy”...

Thêm vào đó, trong một cuộc phỏng vấn, Trần Nghiên Hy bất ngờ nói về việc “một người mãi không trưởng thành, 40-50 tuổi mà vẫn tự xem mình như em bé". Nữ diễn viên không chỉ đích danh ai mà chỉ nói chung chung, nhưng phát ngôn của cô đã khiến khán giả liên tưởng đến Trần Hiểu.

Thành tích của hai bộ phim cũng đang cạnh tranh trên các bảng xếp hạng. Theo thống kế của Vân hợp ngày 10.12, phim của Trần Hiểu và phim Trần Nghiên Hy lần lượt đứng vị trí số 1 và 2 về lượt xem trên các nền tảng trực tuyến hiện tại.

Nhưng với 17,92 triệu lượt xem, “Thư kích hồ điệp” còn kém khá xa “Người làm ăn lớn” với 31,52 triệu lượt xem.

Trần Hiểu đang chiếm ưu thế vì không chỉ lượt xem “Người làm ăn lớn” trên nền tảng dẫn đầu những bộ phim cùng phát sóng, mà rating bộ phim trên đài CCTV-8 cũng rất tốt.