Tiết lộ hậu trường gắn lông cho Tôn Ngộ Không ở 'Tây du ký'

Sao quốc tế 12/12/2025 15:30

Mới đây, video nhân viên hóa trang gắn mặt nạ cho Lục Tiểu Linh Đồng để ghi hình Tây du ký, đầu thập niên 1980, thu hút chú ý trên nền tảng Red Note.

Ngày 10/12, video nhân viên hóa trang gắn mặt nạ cho Lục Tiểu Linh Đồng để ghi hình Tây du ký, đầu thập niên 1980, thu hút chú ý trên nền tảng Red Note. Hàng nghìn khán giả cho biết trước đây khi xem phim, họ chỉ chú ý đến sự lanh lợi, thần thông quảng đại của Tôn Ngộ Không.

Hình ảnh hậu trường làm người xem nhận ra sức chịu đựng, sự nhẫn nại của diễn viên phía sau mỗi thước phim.

Tiết lộ hậu trường gắn lông cho Tôn Ngộ Không ở 'Tây du ký' - Ảnh 1

Mỗi ngày, nhân viên hóa trang dùng keo dạng lỏng dán mặt nạ cho Lục Tiểu Linh Đồng. Thời tiết nắng nóng, lỗ chân lông nở ra, nước keo ngấm vào gây ngứa rát. Mùa đông, lớp keo lại khiến gương mặt diễn viên đơ cứng.

Cứ vài ngày, Lục Tiểu Linh Đồng lại bị tróc da mặt một lần. Thi thoảng, mặt nạ bị rơi, nhân viên phải dùng cồn lau rửa lớp dính trên mặt diễn viên. Lớp da vốn thường xuyên bị tróc, gặp cồn, càng gây đau đớn ở mặt, vùng mắt.

Tiết lộ hậu trường gắn lông cho Tôn Ngộ Không ở 'Tây du ký' - Ảnh 2

 

Ngoài vùng mặt, Lục Tiểu Linh Đồng được hóa trang lông lá, che gần hết cơ thể. Do vậy, đôi mắt trở thành công cụ diễn đạt cảm xúc quan trọng nhất. Cận thị bốn độ, Lục Tiểu Linh Đồng luyện mắt tinh anh bằng cách trèo lên núi hoặc mái nhà nhìn mặt trời lặn. Dù cay mắt, ông vẫn nhìn chăm chăm mặt trời.

Quá trình quay, cộng sự thường tránh nơi ánh sáng gắt còn Lục Tiểu Linh Đồng thường nhìn về nguồn sáng cho đến lúc chảy nước mắt. Ông lý giải sau đó mắt sẽ linh hoạt và toát lên thần thái hơn.

Trong điều kiện kỹ xảo thô sơ, để đạt hiệu ứng hình ảnh, Lục Tiểu Linh Đồng buộc phải dấn thân. Nhiều lần, ông mặc áo bảo hộ ghi hình với lửa. Khi ghi hình tập Phong chức Bật mã ôn, Lục Tiểu Linh Đồng bị ngã gãy xương, ngất xỉu tại chỗ.

Tiết lộ hậu trường gắn lông cho Tôn Ngộ Không ở 'Tây du ký' - Ảnh 3

Trên phim, khỉ bay nhảy nhanh nhẹn, thư thái nhưng ngoài đời, Lục Tiểu Linh Đồng gặp nguy hiểm tính mạng lúc quay ở Hoàng Quả Thụ, tỉnh Quý Châu. Trong một cảnh bay trên không, diễn viên sơ suất rơi xuống, may mắn quắp chân vào một dây leo, không bị đập đầu xuống đất. 

Diễn viên từng nói khi ghi hình, ông không thể mường tượng được với thù lao 90 tệ mỗi tập, quay 25 tập trong 6 năm, ông có thể xây dựng hình tượng Tôn Ngộ Không kinh điển màn ảnh.

