Mới đây, bộ phim Đại bát hầu của Lâm Phong sau 5 năm xếp kho đã được đổi tên thành Lăng vân chí và ra mắt khán giả.

Mới đây, dự án phim chuyển thể từ bộ truyện Đại bát hầu của tác giả Giáp Ngư Bất Thị Quy, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tây du ký. Lâm Phong vào vai Bàn Thạch, cũng là một con khỉ sinh ra từ núi đá. Tuy nhiên, phim không kể về quá trình Bàn Thạch không hộ tống Đường Tăng đi thỉnh kinh mà khắc họa cuộc đời anh hùng của Bàn Thạch từ khi học phép thuật, đến khi chiến đấu với thiên giới, tìm ra đại Đạo của bản thân. Bên cạnh đó, nhân vật Bàn Thạch còn được xây dựng tuyến tình cảm với hai cô gái là Tước Nhi do Tưởng Y Y đóng và Dương Thiền do Tưởng Mộng Tiệp thủ vai.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đánh giá, việc cải biên nội dung Tây du ký, sáng tạo các tình tiết mới thường xuyên diễn ra, nhưng không có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, gây ấn tượng với người xem. Kịch bản của Lăng vân chí không sâu, còn nhiều lỗ hổng, diễn xuất của dàn diễn viên kém thu hút.

Trong đó, Lâm Phong bị chê diễn lố, cố thể hiện mình là một chú khỉ ngây thơ, chưa hiểu sự đời, nhưng nhiều biểu cảm của anh bị đánh giá là gian manh, "dâm tà". Nam diễn viên Hong Kong thường xuyên trợn mắt, dùng lực quá mạnh khi thể hiện các trạng thái khác nhau của nhân vật. Nữ chính Dương Thiền do Tưởng Mộng Tiệp thủ vai bị đánh giá diễn xuất đơ, thiếu cảm xúc. Tương tác giữa cô và Lâm Phong không tốt, làm người xem khó đồng cảm với tình yêu của hai nhân vật và sự hy sinh của cô dành cho Bàn Thạch. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vì Lăng vân chí chỉ lấy cảm hứng từ Tây du ký, nhân vật Bàn Thạch không phải Tôn Ngộ Không nên không thể so sánh giữa hai vai diễn. Ở tuổi 43, Lâm Phong liên tiếp gây thất vọng với những vai diễn không phù hợp như Trương Vô Kỵ, Bàn Thạch. Diễn xuất của nam diễn viên bị chê phập phù, diễn theo thói quen, công thức nên không được đánh giá cao.

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