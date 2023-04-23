Tang lễ được tổ chức sơ sài của Lý Khôn Thành, vợ kém 40 tuổi từ chối tham dự vì 'đi du lịch'

Song, khi đưa cha ra biển, anh đựng tro cốt của ông trong một chiếc túi ni lon. Ngay sau đó, cư dân mạng cho rằng, dù không được chứng kiến tang lễ, nhưng việc Lý Trác Hiên không thể mua nổi một chiếc hũ đựng tro của cha cũng cho thấy thái độ bất mãn, hành vi thiếu trách nhiệm của anh với người cha ruột.

Dẫn thông tin từ trang Sohu, vào ngày 23/4, con trai của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành - Lý Trác Hiên đã đăng một bài viết tiễn biệt cha trên mạng xã hội, đồng thời cho biết địa điểm sẽ trải tro cốt của ông trên biển. Tuy nhiên, đám tang của cố nhạc sĩ bị cư dân mạng đánh giá là sơ sài, tổ chức qua loa. Tuy nhiên, con trai cố nhạc sĩ cho biết tang lễ sẽ được tổ chức nhỏ gọn chỉ có người thân trong gia đình vì không muốn bị truyền thông soi mói.

Bên cạnh đó, Lâm Tĩnh Ân , người vợ kém Lý Khôn Thành 40 tuổi đã từ chối tham dự tang lễ với lý do muốn đi du lịch để thay cố nhạc sĩ nhìn ngắm thế giới. Từ khi chồng qua đời vì ung thư đại trực tràng ở tuổi 67 vào ngày 10/4, Lâm Tĩnh Ân không xuất hiện trước truyền thông.

Sau khi chồng qua đời, Lâm Tĩnh Ân bị con trai của Lý Khôn Thành đuổi ra khỏi nhà. Lý Trác Hiên công bố việc cha viết di chúc, để lại toàn bộ tài sản, đồ cổ cho người vợ trẻ mà không cho các con một xu nào.

Cư dân mạng nhiều lần đồn đoán về việc Lâm Tĩnh Ân vắng bóng tại tang lễ của Lý Khôn Thành. Nhiều người cho rằng bên cạnh bị Lý Trác Hiên cấm cửa triệt để, Lâm Tĩnh Ân vì quá đau buồn nên không muốn dự tang lễ. Cũng có ý kiến khác cho rằng Lâm Tĩnh Ân vì muốn tái giá nên không chịu tang chồng bởi theo phong tục địa phương, phụ nữ quyết định đưa tang tức là quyết tâm giữ trọn đạo vợ chồng, không tái hôn.

Chuyện tình của nhạc sĩ Lý Khôn Thành và người tình kém 39 tuổi Lâm Tĩnh Ân từng gây chấn động showbiz 1 thời. Khi công bố yêu nhau, mối quan hệ chênh lệch 40 tuổi này bị phản đối kịch liệt. Cha Lâm Tĩnh Ân tuyên bố từ mặt con gái và cắt đứt quan hệ với bạn cũ. Người nhà Tĩnh Ân thậm chí kiện Lý Khôn Thành ra tòa với tội dụ dỗ trẻ vị thành niên

Sau 10 năm bên nhau, cặp đôi giờ đây đã âm dương cách biệt khi Lý Khôn Thành qua đời vào ngày 8/4 vừa qua vì ung thư đại trực tràng, hưởng thọ 66 tuổi.

Theo thông tin từ Sent, tài sản của Lý Khôn Thành đều trao cho Lâm Tĩnh Ân vì ông luôn cảm thấy mắc nợ vợ trẻ. Để được bên ông, cô đã bỏ học, rơi vào cảnh tương lai dang dở, không có nhà để về, không có cha mẹ cạnh bên suốt 10 năm. Vì muốn Lâm Tĩnh Ân có cuộc sống sung túc, không lo nghĩ tài chính, Lý Khôn Thành dành tiền bạc tích lũy cả đời của mình cho người thương.