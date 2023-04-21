Phản ứng gây bất ngờ của Trần Đô Linh khi hôn bạn diễn Đặng Vi, không quên thú nhận điều này

Đặc biệt, cặp đôi Trần Đô Linh và Đặng Vi cũng có nhiều cảnh thân mật với nhau. Gần đây, Trần Đô Linh đã có những chia sẻ thú vị, trong đó có cả sự cố dở khóc dở cười khi quay cảnh hôn.

Trong bộ phim cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh đang được quan tâm gần đây, La Vân Hi và Bạch Lộc không phải là cặp đôi duy nhất được quan tâm. Bên cạnh đó, nữ phụ Trần Đô Linh và nam phụ Đặng Vi cũng trở thành đề tài được bàn tán nhờ vẻ ngoài "tiên khí" và cách xây dựng nhân vật khá thú vị.

Cụ thể, khi ấy nhiệt độ xung quanh khá nóng ấm, và cả hai đang chuẩn bị cho màn hôn nhau vô cùng lãng mạn. Thế nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến nữ diễn viên vô cùng mắc cỡ. Sau khi Trần Đô Linh nhìn Đặng Vi thì cô lập tức chảy máu mũi ở cảnh quay. Nữ diễn viên còn thú nhận rằng bản thân cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi quay cảnh "khóa môi" cùng đàn em.

Ngoài ra, Trần Đô Linh kể rằng đoàn phim rất bất ngờ vì tình huống chảy máu mũi ngoài ý muốn này. Một số người nghĩ rằng thông thường mỹ nữ mới là người làm cho các bạn diễn nam phải "phản ứng", đến mức chảy máu mũi.

Cô nàng cũng cho biết anh chàng cũng bất ngờ, nhưng không phải kiểu "vênh mặt tự hào" khi có chị gái chảy máu mũi vì mình như mọi người nghĩ. Cô nàng công nhận đàn em đẹp trai, đồng thời bất ngờ khi bản thân có phản ứng dở khóc dở cười.

Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh và Đặng Vi là cặp đôi phụ, có mối quan hệ khá phức tạp. Trong mộng cảnh, Thiên Hoan đem lòng yêu Minh Dạ, còn Tiêu Lẫm là đại sư huynh của Tăng Tửu, từng chết dưới tay của Thiên Hoan. Thoát khỏi mộng cảnh, Thiên Hoan trở về với thân phận Diệp Băng Thường - thê tử của Tiêu Lẫm.

Với tâm hồn "rắn độc" đằng sau vẻ ngoài diễm lệ, chắc chắn ác nữ Diệp Băng Thường của Trường Nguyệt Tẫn Minh sẽ còn gây nên nhiều tai ương cho Tiêu Lẫm lẫn cặp đôi chính.