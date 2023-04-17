Xuất hiện cùng một tạo hình học sinh, netizen phấn khích trước màn đọ sắc giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh

Sao quốc tế 17/04/2023 19:36

Mới đây nhất cả 2 nữ diễn viên trong bộ phim đình đám Trần Nguyệt Tẫn Minh là Bạch Lộc và tình địch bất ngờ đụng độ tạo hình học sinh khiến dân tình hoang mang.

Bạch LộcTrần Đô Linh hiện đang là những mỹ nhân được công chúng nhắc đến rất nhiều trên các diễn đàn về phim ảnh. Hai nàng tiểu hoa lứa 90 này đang đảm nhận vai chị em Diệp Băng Thường và Diệp Tịch Vụ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Không chỉ đọ sắc liên tục trên màn ảnh Cbiz, mới đây cả 2 người đẹp đã vô tình có màn đọ sắc khi xuất hiện cùng một tạo hình học sinh. 

Xuất hiện cùng một tạo hình học sinh, netizen phấn khích trước màn đọ sắc giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh - Ảnh 1
Trần Đô Linh và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Theo đó, mới đây trên mạng đã lan truyền một loạt hình ảnh Trần Đô Linh về thăm lại trường cũ. Xuất hiện lần này, cô nàng diện một bộ đồ trẻ trung, năng động như nữ sinh cao trung. Sở hữu làn da trắng sáng lại thêm chiều cao tốt, gương mặt sắc nét nên theo nhiều người cô nàng sở hữu vẻ đẹp tương đôi hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng ao ước có được. 

Xuất hiện cùng một tạo hình học sinh, netizen phấn khích trước màn đọ sắc giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh - Ảnh 2Xuất hiện cùng một tạo hình học sinh, netizen phấn khích trước màn đọ sắc giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh - Ảnh 3

Cùng ngày, Bạch Lộc cũng xuất hiện với tạo hình nữ sinh cao trung để ghi hình cho chương trình Keep Running. Trong loạt ảnh được hé lộ, nàng Diệp Tịch Vụ của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến khán giả mê mẩn với nhan sắc trong veo, cuốn hút. 

Đặt lên bàn cân so sánh, dân tình cho rằng nhan sắc Bạch Lộc và Trần Đô Linh chẳng hề kém cạnh nhau khi cũng hóa nữ sinh. Thậm chí để phải chọn ra ai là người chiến thắng cũng tương đối khó khăn nhưng nhìn chung cả 2 đã và đang là những mỹ nhân đẹp hàng đầu tại Cbiz. 

Hiện dân tình đang vô cùng mong đợi màn “tranh chồng” của hai chị em Diệp Tịch Vụ và Diệp Băng Thường ở Trường Nguyệt Tẫn Minh.

La Vân Hi bất ngờ từ chối lời yêu từ Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen kiểu: 'Chuyện gì đang xảy ra đây?'

La Vân Hi bất ngờ từ chối lời yêu từ Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen kiểu: 'Chuyện gì đang xảy ra đây?'

Thông tin La Vân Hi từ chối tình cảm của Bạch Lộc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Trần Đô Linh sao châu á sao hoa ngữ Trường Nguyệt Tẫn Minh

TIN LIÊN QUAN

La Vân Hi bất ngờ từ chối lời yêu từ Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen kiểu: 'Chuyện gì đang xảy ra đây?'

La Vân Hi bất ngờ từ chối lời yêu từ Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, netizen kiểu: 'Chuyện gì đang xảy ra đây?'

Angela Baby đang bị chê bai hết thời, Bạch Lộc bất ngờ có hành động muốn chiếm hết hào quang từ đàn chị?

Angela Baby đang bị chê bai hết thời, Bạch Lộc bất ngờ có hành động muốn chiếm hết hào quang từ đàn chị?

Hậu bị chê diễn xuất 'dở', Bạch Lộc có màn đáp trả khiến fan không tiếc lời khen ngợi

Hậu bị chê diễn xuất 'dở', Bạch Lộc có màn đáp trả khiến fan không tiếc lời khen ngợi

Xuất hiện loạt ảnh quảng cáo phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi và Bạch Lộc bị dìm không thương tiếc

Xuất hiện loạt ảnh quảng cáo phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi và Bạch Lộc bị dìm không thương tiếc

Hé lộ nhan sắc của mỹ nhân 2000 Tôn Trân Ny lấn át cả nữ chính Bạch Lộc

Hé lộ nhan sắc của mỹ nhân 2000 Tôn Trân Ny lấn át cả nữ chính Bạch Lộc

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi được xem là phim tiên hiệp đỉnh nhất trong 3 năm qua, netizen kiểu: 'Có chắc không vậy?'

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi được xem là phim tiên hiệp đỉnh nhất trong 3 năm qua, netizen kiểu: 'Có chắc không vậy?'

TIN MỚI NHẤT

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê