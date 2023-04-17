Xuất hiện cùng một tạo hình học sinh, netizen phấn khích trước màn đọ sắc giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh

Mới đây nhất cả 2 nữ diễn viên trong bộ phim đình đám Trần Nguyệt Tẫn Minh là Bạch Lộc và tình địch bất ngờ đụng độ tạo hình học sinh khiến dân tình hoang mang.

Bạch Lộc và Trần Đô Linh hiện đang là những mỹ nhân được công chúng nhắc đến rất nhiều trên các diễn đàn về phim ảnh. Hai nàng tiểu hoa lứa 90 này đang đảm nhận vai chị em Diệp Băng Thường và Diệp Tịch Vụ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Không chỉ đọ sắc liên tục trên màn ảnh Cbiz, mới đây cả 2 người đẹp đã vô tình có màn đọ sắc khi xuất hiện cùng một tạo hình học sinh.

Trần Đô Linh và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Theo đó, mới đây trên mạng đã lan truyền một loạt hình ảnh Trần Đô Linh về thăm lại trường cũ. Xuất hiện lần này, cô nàng diện một bộ đồ trẻ trung, năng động như nữ sinh cao trung. Sở hữu làn da trắng sáng lại thêm chiều cao tốt, gương mặt sắc nét nên theo nhiều người cô nàng sở hữu vẻ đẹp tương đôi hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng ao ước có được.

Cùng ngày, Bạch Lộc cũng xuất hiện với tạo hình nữ sinh cao trung để ghi hình cho chương trình Keep Running. Trong loạt ảnh được hé lộ, nàng Diệp Tịch Vụ của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến khán giả mê mẩn với nhan sắc trong veo, cuốn hút.

Đặt lên bàn cân so sánh, dân tình cho rằng nhan sắc Bạch Lộc và Trần Đô Linh chẳng hề kém cạnh nhau khi cũng hóa nữ sinh. Thậm chí để phải chọn ra ai là người chiến thắng cũng tương đối khó khăn nhưng nhìn chung cả 2 đã và đang là những mỹ nhân đẹp hàng đầu tại Cbiz.

Hiện dân tình đang vô cùng mong đợi màn “tranh chồng” của hai chị em Diệp Tịch Vụ và Diệp Băng Thường ở Trường Nguyệt Tẫn Minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-cung-mot-tao-hinh-hoc-sinh-netizen-phan-khich-truoc-man-o-sac-giua-bach-loc-va-tran-o-linh-573410.html