Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi được xem là phim tiên hiệp đỉnh nhất trong 3 năm qua, netizen kiểu: 'Có chắc không vậy?'

Dù mới chỉ ra mắt nhưng dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh chính là dự án tiên hiệp top 1 trong 3 năm qua.

Mới đây, dự án phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức lên sóng. Bộ phim nhanh chóng ghi điểm người xem với nội dung lẫn diễn xuất cực hay. Thậm chí cặp đôi chính Bạch Lộc và La Vân Hi được nhiều người khen ngợi hết lời khi các phản ứng hóa học đều rất tự nhiên.

La Vân Hi và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Mới đây, trang mạng CCTV đã lên bài chứng nhận Trường Nguyệt Tẫn Minh là dự án phim cổ trang tiên hiệp hot nhất trong 3 năm gần đây. Theo Đăng Tháp đưa ra chỉ sau 5 ngày lên sóng nhiệt độ của Trường Nguyệt Tẫn Minh đã bùng nổ mạnh mẽ. Vì thế cho nên phim nhanh chóng lọt top 1 phim tiên hiệp trong 3 năm vừa qua.





Bên cạnh đó, mới lên sóng được 3 ngày Trường Nguyệt Tẫn Minh đã đạt chỉ số 42.000 tại Đăng Tháp. Màn tái hợp của La Vân Hi và Bạch Lộc đã vượt mặt một loạt dự án lên sóng trước đó như Thương Lan Quyết – hơn 35.000,...

Thành công là thế nhưng theo một số bộ phận netizen cho biết việc phim đứng top 1 tiên hiệp trong 3 năm qua là quá hư cấu và có phần đánh giá quá cao. Bởi nhìn vào những gì bộ phim mang lại chỉ mới là những tập đầu tiên nên không thể có được cái nhìn tổng quát được hết dự án để có thể khẳng định đây là dự án xuất sắc.

Ngoài ra, có không ít khán giả cho rằng, ở ngày đầu phía Youku đã chi rất mạnh tay cho công tác marketing phim nên thành tích Trường Nguyệt Tẫn Minh cao cũng không khó hiểu. Thế nhưng càng về sau nhiệt độ của phim ngày càng giảm khiến nhiều người tỏ ra lo ngại.

