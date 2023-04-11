Cạnh tranh với Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc, netizen chỉ ra ưu thế dành cho Lưỡng Bất Nghi

Chiếu cùng lúc với "Trường Nguyệt Tẫn Minh", nên tác phẩm Lưỡng Bất Nghi của Tống Nghiên Phi và Trương Hạo Duy thủ vai chính gặp ít nhiều khó khăn.

Mới đây nhất một trong những bộ phim được nhiều người mong chờ nhất là Lưỡng Bất Nghi đã chính thức ra mắt khán giả sau hơn 2 năm kể từ lần đầu công bố dự án. Bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của Lục Dã Thiên Hạc được nhiều độc giả yêu thích. Lưỡng Bất Nghi mang màu sắc hài hước, dí dỏm, lấy chủ đề là câu chuyện hài hước về cặp vợ chồng đế - hậu Tiêu Cẩm Quân (Trương Hạo Duy đóng) và Từ Ngọc (Tống Nghiên Phi đóng) khi họ bị hoán đổi linh hồn.

"Lưỡng Bất Nghi" kể về hoàng hậu Từ Ngọc xuất thân con nhà quan võ, không giỏi cầm kì thi hoạ nhưng binh thao võ lược lại không thua kém đấng nam nhi nào. Cô bị hoàng đế Tiêu Cẩm Vân lạnh nhạt nhiều năm, chịu đủ loại uất ức. Nhưng đến một ngày, một tai nạn nhỏ xảy ra, cô phát hiện mình bị đổi thân xác với hoàng đế. Chuyện “dở khóc dở cười” khi hoàng đế giờ lui về hậu cung làm mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu thì tiến thân cáng đáng việc triều chính. Sau khi cặp đế - hậu hoán đổi, Từ Ngọc giúp hoàng đế thượng triều, xuất binh đánh trận, còn Tiêu Cẩm Vân giúp hoàng hậu quản lý hậu cung. Mọi hiểu lầm giữa Từ Ngọc và Tiêu Cẩm Vân dần được xóa bỏ. Họ nảy sinh tình cảm và quyết định sống bên nhau trọn đời.

Xét về nội dung, "Lưỡng Bất Nghi" có chủ đề không mới, thể loại này từng được bộ phim Chàng Hậu (Mr. Queen) thực hiện khá thành công. Tuy nhiên, điểm cộng của "Lưỡng Bất Nghi" được thể hiện tốt ở chỗ tôn vinh thông điệp nữ quyền.

Dù được mong đợi rất nhiều, tuy nhiên thời điểm phim ra mắt lại gặp một số khó khăn khi phải cạnh tranh với Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi - bộ phim cũng đang được netizen khen ngợi không ngớt. Dẫu vậy theo nhiều người, Lưỡng Bất Nghi vẫn có nhiều điểm vượt trội hơn hẳn so với đối thủ khi có kịch bản hấp dẫn lẫn khả năng diễn xuất của Tống Nghiên Phi khi nhân vật Từ Ngọc được xem là một vai khó nhằn. Nhiều người không cảm nhận được khí chất của cô qua hình ảnh poster. Song ngay tập đầu phát sóng, Tống Nghiên Phi thuyết phục người xem nhờ nét diễn tự nhiên. Tựu chung lại, phim của Nghiên Phi khó so với Bạch Lộc về mức đầu tư, nhưng tác phẩm cũng không phải kém để khán giả bỏ giữa chừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-tranh-voi-truong-nguyet-tan-minh-cua-bach-loc-netizen-chi-ra-uu-the-danh-cho-luong-bat-nghi-571538.html