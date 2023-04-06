Bạch Lộc bất ngờ gặp biến trước thời điểm phim mới lên sóng, netizen kiểu: 'Lại tạo drama để gây chú ý à'

Sao quốc tế 06/04/2023 16:45

Xích mích giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh trong Trường Nguyệt Tẫn Minh đang ngày càng lên đến đỉnh điểm.

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc, La Vân Hi chủ diễn đã tổ chức buổi tuyên truyền phim và phát hành trailer chính thức mới đây, thu hút được sự quan tâm lớn của đông đảo cư dân mạng. Ngoài ra, Trần Đô Linh cũng gây chú ý khi lấn lướt hoàn toàn Bạch Lộc trong đoạn trailer vừa qua. 

Theo những thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng, sao nữ họ Trần bị nghi ngờ “cố tình” chen vào giữa khung hình, khiến Bạch Lộc và La Vân Hi phải đứng ra sát mép ngoài trong buổi tuyên truyền phim. Chưa kể nhan sắc của cô nàng còn có phần nhỉnh hơn nữ chính khiến netizen đứng ngồi không yên. 

Bạch Lộc bất ngờ gặp biến trước thời điểm phim mới lên sóng, netizen kiểu: 'Lại tạo drama để gây chú ý à' - Ảnh 1
Bạch Lộc và La Vân Hi - Ảnh: Internet

Điều này khiến fan Bạch Lộc cảm thấy rất khó chịu và bức xúc, quay ra tố ngược lại Trần Đô Linh từ khi khai máy phim đến nay luôn tìm cách nâng bản thân mà dìm Bạch Lộc xuống. Thậm chí, vụ việc lần này còn căng thẳng tới mức các fan của Bạch Lộc đã yêu cầu stylist làm rõ ngay lập tức khi dường như có một thế lực nào đó muốn dìm thần tượng của họ xuống để cho Trần Đô Linh hưởng hết ánh hào quang. 

Ngay sau đó phía stylist cũng đã lên tiếng giải thích nhằm trấn an mọi việc xxuống: “Điểm đặc biệt trong tạo hình nhân vật của Bạch Lộc và Trần Đô Linh trong phim hoàn toàn khác nhau và stylist đã cố gắng chỉnh trang sao cho phù hợp nhất với thiết lập nhân vật từ lúc dự án chuẩn bị khởi động đến lúc bấm máy thực tế”, Tăng Minh Huy nói.

Bạch Lộc bất ngờ gặp biến trước thời điểm phim mới lên sóng, netizen kiểu: 'Lại tạo drama để gây chú ý à' - Ảnh 2
Trần Đô Linh - Ảnh: Internet

Trường Nguyệt Tẫn Minh, nội dung phim kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.

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