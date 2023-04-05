Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chiếm trọn cảm tình của khán giả trước thềm lên sóng ở một điểm?

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đã chính thức ‘chốt’ lịch lên sóng vào ngày 6/4 tới. Mới đây, bộ phim đã đạt được thành tích khủng gây chú ý trước thềm lên sóng. Theo đó dự án đã vượt mốc 2.1 tỷ lượt phát trên Douyin và cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Youku.

Bên cạnh đó, để mừng cho thành tích khủng trên, phía ekip đã phát phúc lợi cho khán giả khi tung poster mới tập hợp các nhân vật chính cũng như poster đầy mãn nhãn của couple Bạch Lộc-La Vân Hi và Trần Đô Linh – Đặng Vi. Có thể nói, Trường Nguyệt Tẫn Minh được cho là tác phẩm trọng điểm của Youku trong năm nay. Đây cũng là bộ tiên hiệp mở màn cho kỳ phim hè 2023, hứa hẹn sẽ bùng nổ khi lên sóng.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.