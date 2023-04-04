Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này?

Sao quốc tế 04/04/2023 17:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi đã chính thức tung loạt poster đầy mãn nhãn của các nhân vật chính và chốt lịch lên sóng chính thức.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh đã chính thức tung loạt poster đầy mãn nhãn của các nhân vật chính như: La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Đặng Vi,…Đồng thời công bố lịch lên sóng chính thức vào 6/4 tới trên nền tảng Youku.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 1Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 2Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 3Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 4Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 5Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 6Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 7Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 8Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 9

Có thể nói, Trường Nguyệt Tẫn Minh được cho là tác phẩm trọng điểm của Youku trong năm nay, đây cũng là bộ tiên hiệp "mở bát" cho kỳ phim hè 2023. Bộ phim được kì vọng là "sự cứu rỗi" đối với khán giả màn ảnh nhỏ của Trung Quốc lẫn các khán giản yêu phim Hoa Ngữ trong tình hình ‘ảm đạm’ của các phim lên sóng từ đầu năm đến nay.

Được biết, bộ phim được đầu tư lớn về nội dung ngược tâm nhưng vẫn thấm đẫm yêu thương cùng dàn diễn viên đỉnh của chóp. Vai diễn Đạm Đài Tẫn lần này của La Vân Hi có thiết lập rất cuốn. Mặc dù là sao đã nổi rồi thì khó "bạo" lần nữa nhưng mọi người vẫn đang kỳ vọng vào vai diễn lần này của anh.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 10

Còn về phần Bạch Lộc cũng là một sự mới mẻ trong bộ sưu tập các vai diễn trước nay của nữ diễn viên khi cô nàng cùng lúc kiêm qua ba nhân vật là Lê Tô Tô, Diệp Tịch Vụ và công chúa trai tộc Tang Tửu. Tuy nhiên, sau sự thành công của Thôi Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố thì khán giả kì vọng cao ở diễn xuất lần này của cô nàng khi phim lên sóng.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 11

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi chốt lịch lên sóng chính thức, netizen kì vọng một điều ở dự án này? - Ảnh 12

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

 

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Từ khóa:   La Vân Hi Bạch Lộc Trường Nguyệt Tẫn Minh sao hoa ngữ cbiz

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