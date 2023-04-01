'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim'

Những ngày qua, mạng xã hội đang gây sốt với khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào, chemistry tưng bừng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong một show ghi hình quảng bá bộ phim Ninh An Như Mộng . Khoảnh khắc trên còn chưa hết hạ nhiệt thì cặp đôi này lại tiếp tục khiến khán giả ‘rụng tim’ khi cả hai vô tình gặp nhau trong sự kiện.

Theo đó, trong hậu trường Đêm hội Weibo vừa diễn ra mới đây. Mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đi ngang qua đụng mặt nhau, ‘chàng’ thì nhướn mày còn nàng thì cười tươi khi gặp đối phương. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến dân tình ‘chìm trong hủ đường’ trước màn ‘thả thính’ nhau của cặp đôi.

Trước đó, trong chương trình ghi hình xuất hiện cùng nhau, fan couple được một phen đứng ngồi không yên trước loạt tương tác tình cảm của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách. Theo đó, cả hai có màn bắt tay chào hỏi, vui cười công khai với nhau. Thậm chí, có nhiều tương tác dựa vai, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm vô cùng ‘đôi lứa xứng đôi’.

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc từng có thời gian vướng tin đồn hẹn hò. Theo đó, team qua đường phát hiện nàng tiểu hoa nhiều lần tới căn hộ của đàn em qua đêm. Cô nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của Trương Lăng Hách một cách thuần thục.

Được biết, tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.