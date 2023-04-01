'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim'

Sao quốc tế 01/04/2023 19:02

Những ngày qua, mạng xã hội đang gây sốt với khoảnh khắc tình cảm của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong một show ghi hình quảng bá bộ phim Ninh An Như Mộng. Khoảnh khắc trên chưa hạ nhiệt thì dân tình lại bắt gặp cặp đôi này 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo.

Những ngày qua, mạng xã hội đang gây sốt với khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào, chemistry tưng bừng của Bạch LộcTrương Lăng Hách trong một show ghi hình quảng bá bộ phim Ninh An Như Mộng. Khoảnh khắc trên còn chưa hết hạ nhiệt thì cặp đôi này lại tiếp tục khiến khán giả ‘rụng tim’ khi cả hai vô tình gặp nhau trong sự kiện.

'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim' - Ảnh 1

Theo đó, trong hậu trường Đêm hội Weibo vừa diễn ra mới đây. Mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đi ngang qua đụng mặt nhau, ‘chàng’ thì nhướn mày còn nàng thì cười tươi khi gặp đối phương. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến dân tình ‘chìm trong hủ đường’ trước màn ‘thả thính’ nhau của cặp đôi.

'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim' - Ảnh 2'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim' - Ảnh 3'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim' - Ảnh 4'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim' - Ảnh 5

Trước đó, trong chương trình ghi hình xuất hiện cùng nhau, fan couple được một phen đứng ngồi không yên trước loạt tương tác tình cảm của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách. Theo đó, cả hai có màn bắt tay chào hỏi, vui cười công khai với nhau. Thậm chí, có nhiều tương tác dựa vai, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm vô cùng ‘đôi lứa xứng đôi’.

'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim' - Ảnh 6'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim' - Ảnh 7

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc từng có thời gian vướng tin đồn hẹn hò. Theo đó, team qua đường phát hiện nàng tiểu hoa nhiều lần tới căn hộ của đàn em qua đêm. Cô nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của Trương Lăng Hách một cách thuần thục.

'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim' - Ảnh 8

Được biết, tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Sau nhiều đồn đoán về 'danh tính' nam chính, Bạch Lộc chuẩn bị 'nên duyên' với 'tình cũ màn ảnh' Dương Mịch trong Bắc Thượng

Sau nhiều đồn đoán về 'danh tính' nam chính, Bạch Lộc chuẩn bị 'nên duyên' với 'tình cũ màn ảnh' Dương Mịch trong Bắc Thượng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Bắc Thượng đã xác định dàn diễn viên chính là Bạch Lộc và 'tình cũ màn ảnh' Dương Mịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Trương Lăng Hách Ninh An Như Mộng Đêm hội Weibo 2023 sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Sau nhiều đồn đoán về 'danh tính' nam chính, Bạch Lộc chuẩn bị 'nên duyên' với 'tình cũ màn ảnh' Dương Mịch trong Bắc Thượng

Sau nhiều đồn đoán về 'danh tính' nam chính, Bạch Lộc chuẩn bị 'nên duyên' với 'tình cũ màn ảnh' Dương Mịch trong Bắc Thượng

Chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương Trương Lăng Hách, Bạch Lộc sắp nhận tin vui lớn có liên quan đến La Vân Hi

Chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương Trương Lăng Hách, Bạch Lộc sắp nhận tin vui lớn có liên quan đến La Vân Hi

Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí ngay trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023?

Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí ngay trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023?

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

Netizen chưa hết ‘lụi tim’ trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thì tiếp tục nhận tin vui từ Ninh An Như Mộng

Netizen chưa hết ‘lụi tim’ trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thì tiếp tục nhận tin vui từ Ninh An Như Mộng

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều?

Loạt ảnh hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh chưa tiết lộ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, khoảnh khắc tình tứ 'hiếm có khó tìm' chỉ có 'vô số' một điều?

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 37 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê