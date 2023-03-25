Netizen chưa hết ‘lụi tim’ trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thì tiếp tục nhận tin vui từ Ninh An Như Mộng

Sao quốc tế 25/03/2023 19:02

Những ngày qua, mạng xã hội đang gây sốt với khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào, chemistry tưng bừng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong một show ghi hình quảng bá bộ phim Ninh An Như Mộng. Dân tình còn chưa hết ‘rụng tim’ thì tiếp tục đón nhận tin vui mới từ bộ phim này.

Những ngày qua, mạng xã hội đang gây sốt với khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào, chemistry tưng bừng của Bạch LộcTrương Lăng Hách trong một show ghi hình quảng bá bộ phim Ninh An Như Mộng. Dân tình còn chưa hết ‘rụng tim’ thì tiếp tục đón nhận tin vui mới từ cặp đôi này.

Netizen chưa hết ‘lụi tim’ trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thì tiếp tục nhận tin vui từ Ninh An Như Mộng - Ảnh 1

Theo đó, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào tháng 4 này. Dù chưa có sự xác nhận chính thức của đoàn phim nhưng vẫn khiến dân tình bật chế độ ‘hóng ngày hóng đêm’ bộ phim được trình làng.

Netizen chưa hết ‘lụi tim’ trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thì tiếp tục nhận tin vui từ Ninh An Như Mộng - Ảnh 2

Được biết, bộ phim được đánh giá là có khả năng bạo lớn, ngoài nội dung hấp dẫn còn sở hữu dàn cast viên từ chính đến phụ đều có ngoại hình cực xuất sắc. Ngoài loạt khoảnh khắc được bắt chộp ‘tình bể bình’ của cặp đôi chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thì họ còn vướng nghi vấn hẹn hò. Chính vụ việc này khiến nhiều netizen cho rằng bộ phim đã nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi hơn từ phía khán giả.

Netizen chưa hết ‘lụi tim’ trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thì tiếp tục nhận tin vui từ Ninh An Như Mộng - Ảnh 3

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.

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