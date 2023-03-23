Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức công khai tình cảm, hé lộ những khoảnh khắc ngọt ngào khiến fan đứng ngồi không yên

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách lộ nhiều nghi vấn hẹn hò sau khi đóng chung bộ phim Ninh An Như Mộng . Cả hai không lên tiếng thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ tin đồn trong thời gian dài. Chính vì thế, mọi động thái của cặp đôi này luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Bạch Lộc, Trương Lăng Hách cùng đoàn phim Ninh An Như Mộng đã đến Tam Á quay show ngoài trời. Được biết, họ đang có buổi tuyên truyền cho bộ phim.

Đáng chú ý, fan couple được một phen đứng ngồi không yên trước loạt tương tác tình cảm của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách. Theo đó, cả hai có màn bắt tay chào hỏi, vui cười công khai với nhau. Thậm chí, có nhiều tương tác dựa vai, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm vô cùng ‘đôi lứa xứng đôi’.

Điều này khiến dân tình không ngừng ‘đẩy thuyền’ hy vọng cặp đôi sẽ có cái kết tốt đẹp vào tương lai không xa. Một số khác bật chế độ ‘hóng’ Ninh An Như Mộng nhanh chóng lên sóng để có thể theo dõi chemistry bùng nổ của cặp đôi.

Trước đó, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò. Nàng tiểu hoa nhiều lần tới căn hộ của đàn em qua đêm. Cô nhập mật khẩu và sử dụng nhà riêng của Trương Lăng Hách một cách thuần thục.

Được biết, tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.