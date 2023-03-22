Netizen lại xuýt nhận nhầm Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng khi diện cùng một kiểu áo

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng vô tình mặc cùng một kiểu áo. Theo đó, hai diễn viên nổi tiếng cùng diện chiếc áo hoodie màu đen có phong cách và kiểu dáng vô cùng trẻ trung.

Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng là 2 mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Sở hữu gương mặt có nhiều nét tương đồng nên 2 cô nàng thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc ‘ tâm linh tương thông’ với nhau.

Nếu như Bạch Lộc thu hút nhờ biểu cảm đáng yêu khi chụp cùng chú gấu nhồi bông, thì Lý Nhất Đồng lại khiến dân tình điêu đứng, trầm trồ với làn da trắng phát sáng, kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao đầy năng động. Theo đó, nhiều khán giả ‘xém’ nhận nhầm 2 cô nàng vì quá giống nhau cứ như thể chị em sinh đôi.

Đây không phải lần đầu tiên Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng được nhận xét khá giống nhau vì một số điểm tương đồng trên gương mặt. Tuy nhiên, dù giống nhau nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Đôi mắt của Lý Nhất Đồng có phần mị hoặc, long lanh hơn. Về phần Bạch Lộc, cô nàng trông ngọt ngào và hoạt bát hơn.

Xét về sự nghiệp, những năm gần đây, Bạch Lộc được ưu ái và có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp. Cô nàng ngày càng 'thừa thắng xông lên' sau hiệu ứng bất ngờ của Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương cho đến Châu Sinh Như Cố,... Những dự án đợi chiếu Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng, Dĩ Ái Vi Doanh có độ hot vô cùng cao và được kỳ vọng rất lớn.

Còn về phần Lý Nhất Đồng cũng được ưu ái và nâng đỡ không kém gì Bạch Lộc nhưng vẫn không thể nổi tiếng. Ngay từ khi bước chân vào diễn xuất, cô ấy vẫn luôn được giao cho vai nữ chính, trong vòng 4 năm đã tham gia diễn chính 15 bộ phim, tài nguyên không bao giờ thiếu. Mặt khác, nhan sắc và kỹ năng diễn xuất cũng hơn hẳn những tiểu hoa lưu lượng nhưng 'lời nguyền' không hot vẫn chưa thể nào gỡ bỏ được.