Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chưa có động thái lên sóng nhưng vẫn chứng minh sức hút qua một điểm?

Sao quốc tế 11/03/2023 19:04

Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đã được cấp giấy phép lên sóng đã lâu nhưng vẫn chưa có lịch lên sóng cụ thể. Tuy nhiên, bộ phim vẫn chứng minh sức hút qua một điểm.

Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân HiBạch Lộc đã được cấp giấy phép lên sóng đã lâu nhưng vẫn chưa có lịch lên sóng cụ thể. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt đặt xem trước. Điều này chứng tỏ sức hút không nhỏ của bộ phim đối với khán giả với sự chời đợi ngày phim chính thức trình làng.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chưa có động thái lên sóng nhưng vẫn chứng minh sức hút qua một điểm? - Ảnh 1

Bộ phim là dự án đánh dấu lần thứ 2 tái hợp của cặp đôi La Vân Hi – Bạch Lộc sau thành công của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. Cặp đôi đã từng hợp tác với nhau vô cùng ăn ý trong dự án này. Trong bộ phim trước phản ứng hoá học của hai người vô cùng tốt. Cũng vì vậy fan rất mong chờ sự hợp tác trở lại của cả hai trong lần này.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chưa có động thái lên sóng nhưng vẫn chứng minh sức hút qua một điểm? - Ảnh 2

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chưa có động thái lên sóng nhưng vẫn chứng minh sức hút qua một điểm? - Ảnh 3

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

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