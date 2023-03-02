Bạch Lộc bất ngờ đu trend của 'đàn chị' Lưu Diệc Phi để cầu may

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Bạch Lộc cầm bó hoa đầy xinh đẹp. Ngay lập tức, cộng đồng mạng phát hiện cô nàng đang đu theo trend ôm bó hoa của ‘đàn chị’ Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió . Theo đó, trend này đang gây sốt mạng xã hội, có sức mạnh đón may mắn, cầu phúc lành cho những ai để ảnh Lưu Diệc Phi ôm bó hoa hoặc cosplay tạo hình này.

Theo đó, nhiều khán giả cho rằng lý do Bạch Lộc đu theo trend này vì muốn xua đuổi vận xui những ngày qua. Được biết, gần đây có thông tin dự án Ninh An Như Mộng của cô nàng đã được cấp giấy phép lên sóng nhưng vì scandal của nam phụ Châu Tuấn Vỹ ma có nguy cơ bị ‘đấp chiếu’.

Không những thế, dự án Bắc Thượng chuẩn bị khởi quay có thông tin Bạch Lộc đóng chính. Vì chưa chốt được nam chính chính thức mà lại có quá nhiều dưa về thông tin nam chính nên nhiều khán giả cho rằng đây là chiêu trò tạo nhiệt cho phim. Đoàn đội Bạch Lộc cũng bị chỉ trích đang cố tình tạo nhiệt bản thân. Họ nhắc chuyện Bạch Lộc là gà cưng của ‘vị biên kịch’ Vu Chính, một trong những ông hoàng drama của showbiz Trung nên càng có căn cớ để nói đoàn đội nữ chính cố tình tạo nhiệt.

Hiện tại, nhiều khán giả hâm mộ Bạch Lộc đều bày tỏ hy vọng cô nàng sẽ sớm thoát khỏi những vận xui đeo bám sau khi làm theo trend này.