Rộ tin Đường Yên chuẩn bị tái xuất, sánh duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong Thiên Hạ Vô Song

Đường Yên là một trong những nàng tiểu hoa đán dẫn đầu lứa 85 cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Thi Thi. Từ sau khi nên duyên La Tấn, cô lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Sau nhiều năm vắng bóng làng giải trí , gần đây cô trở lại khi tham gia trong một show truyền hình thực tế. Tuy nhiên, về mặt phim ảnh chưa thấy cô có rục rịch trở lại đường đua màn ảnh nhỏ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Thiên Hạ Vô Song tạm định dàn cast chính sẽ do Đường Yên và Trương Lăng Hách đảm nhận. Đa phần khán giả đều mong tin đồn này là thật vì đã lâu mới thấy Đường Yên xuất hiện trên một tin đồn đóng chính phim ảnh. Không những thế, xét về ngoại hình Đường Yên và Trương Lăng Hách đều có visual mãn nhãn, hợp cổ trang vậy nên màn kết hợp này chắc chắn sẽ thỏa mãn phần nhìn.

Đường Yên bắt đầu nổi tiếng từ năm 2015 sau khi tham gia hàng loạt tác phẩm như Bên Nhau Trọn Đời, Người Tình Kim Cương, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp… Cô sở hữu lượng fan đông không thua kém các đồng nghiệp và được yêu mến bởi lối diễn xuất đa dạng, vẻ ngoài ngọt ngào.

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, tháng 11/2022, Đường Yên thông báo tái xuất trong dự án truyền hình của đạo diễn Vương Gia Vệ mang tên Phồn Hoa. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nữ diễn viên chỉ đảm nhận vai phụ trong phim.

Việc trở lại màn ảnh trong một vai phụ khiến Đường Yên bị "mỉa mai" hết thời, bị đem ra so sánh với dàn tiểu hoa đán sinh sau 85. Trong khi đó, Dương Mịch khá thành công với dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Triệu Lệ Dĩnh có dự án cổ trang Dữ Phượng Hành, Lưu Thi Thi được chọn là nữ chính trong Nhất Niệm Quan Sơn.

Khán giả cho rằng do Đường Yên ở ẩn quá lâu và khi trở lại, cô đã gặp sự uy hiếp từ các đàn em mới nổi như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc đảm nhận một vai phụ trong một tác phẩm của đạo diễn tài năng, nổi tiếng như Vương Gia Vệ cũng là một vinh hạnh.