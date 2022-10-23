Lộ diện bạn gái 'tin đồn' của Đặng Luân, y như 'bản sao' của Đường Yên?

Mạng xã hội xứ Trung lan truyền hình ảnh một cô gái được cho là bạn gái của Đặng Luân. Vẻ ngoài của cô gái này khá giống Đường Yên khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên.

Đặng Luân từng là nam tài tử được săn đón của màn ảnh Hoa Ngữ. Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm nay, mỹ nam vướng vào bê bối trốn thuế, toàn bộ sự nghiệp phim ảnh ‘bay màu’ chỉ sau một đêm. Điều này khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối cho nam diễn viên tài sắc vẹn toàn này. Đặng Luân rút khỏi làng giải trí sau scandal - Ảnh: Internet Sau scandal, Đặng Luân rút hoàn toàn khỏi làng giải trí, sống kín tiếng và tập trung kinh doanh chuỗi nhà hàng. Thế nhưng, thời gian gần đây, Đặng Luân tiếp tục đối mặt trước tin đồn đang chuẩn bị kết hôn. Theo đó, vợ sắp cưới của anh được cư dân mạng ráo riết “truy lùng”.

Đặng Luân được đồn thổi sắp lấy vợ ngoài ngành - Ảnh: Internet Được biết, người được cho là vợ sắp cưới của Đặng Luân xuất thân trong một gia đình bình thường và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai được cho là tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc của những người bạn chung. Cặp đôi có khoảng thời gian dài tìm hiểu trong bí mật và đặc biệt, bạn gái của Đặng Luân đã luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ khi nam nghệ sĩ bị “phong sát” trước scandal ồn ào trốn thuế. Chưa tìm được thông tin thực sự về vợ sắp cưới của Đặng Luân thì mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền hình ảnh một cô gái được cho là "tình đầu" của mỹ nam. Theo đó, cô gái có tên Từ Hiểu Lộ đang được dân tình đồn thổi chính là người yêu cũ của nam tài tử. Thậm chí, có nhiều khán giả còn đặt nghi vấn phải chăng Từ Hiểu Lộ cũng chính là người được cho là vợ sắp cưới của Đặng Luân.

Người được cho là 'mối tình đầu' của Đặng Luân có nét giống Đường Yên - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng cô gái được cho là ‘người yêu cũ’ của Đặng Luân khá xinh xắn, thậm chí nhiều khán giả tinh mắt ‘kết luận’ cô gái này có nét khá giống với nữ diễn viên Đường Yên, đặc biệt là ở cặp mắt. Hiện tại, Đặng Luân chưa lên tiếng chính thức về tin đồn này. Các khán giả và các fan hâm mộ tiếp tục hóng chờ thông tin tiếp theo của vụ việc này.

Vận xui đeo bám, nhà hàng của Đặng Luân vướng phải một vụ kiện tranh chấp khiến fan lo lắng? Sau scandal trốn thuế, Đặng Luân quyết định rút khỏi làng giải trí, tập trung vào công việc kinh doanh. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin thương hiệu lẩu Hỏa Xã của Đặng Luân đang vướng phải một vụ kiện tranh chấp.

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