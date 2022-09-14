Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã, dân tình tinh mắt phát hiện một điểm khác thường của mỹ nam?

Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự mừng rỡ khi thấy hình ảnh thần tượng của mình sau thời gian vắng bóng vì giờ đây Đặng Luân có được cuộc sống bình yên, có một công việc mới tránh xa mọi thị phi của showbiz. Một số ý kiến khác cho rằng có vẻ sự phát tướng này khiến mỹ nam có phần bớt đẹp trai hơn lúc trước.

Mới đây, một trang mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại chi nhánh Hỏa xã của nam thần. Trong hình ảnh, nhiều fan hâm mộ nhận thấy ‘Húc Phượng’ có vẻ tươi tắn, rạng rỡ hơn. Tuy nhiên, tâm điểm khiến fan chú ý nhiều nhất đó là gương mặt nam thần có phần ‘phát tướng’ hơn.

-“Vui vẻ bình yên”

-“Anh nhà hơi phát tướng mặt”

Được biết, sau ồn ào trốn thuế, Đặng Luân chọn lối sống kín tiếng để tránh sự dòm ngó từ công chúng lẫn giới báo chí. Trái với những nghệ sĩ có hoàn cảnh tương tự, nam diễn viên không dùng bất kỳ chiêu trò nào để gây chú ý. Có lẽ, tài tử họ Đặng đã không còn quá mặn mà với việc trở lại làng giải trí Hoa ngữ sau loạt bê bối.

Được biết, sau ồn ào trốn thuế, Đặng Luân chọn lối sống kín tiếng để tránh sự dòm ngó từ công chúng lẫn giới báo chí - Ảnh: Internet

Có nguồn tin cho rằng Đặng Luân không còn nuôi hy vọng trở lại ngành giải trí sau bê bối trốn thuế. Nam diễn viên tập trung điều hành, phát triển kinh doanh nhà hàng lẩu và quán trà sữa trong thời gian qua. Hiện tại, thu nhập của anh hoàn toàn dựa vào lĩnh vực F&B.

Hiện tại, Đặng Luân tập trung vào lĩnh vực F&B - Ảnh: Internet

Một trong những hình ảnh gần đây của Đặng Luân là hình ảnh ‘Hỏa Thần’ đang rao bán bánh Trung thu, trà và nguyên liệu nấu lẩu trên mạng xã hội để tăng nguồn thu nhập. Người hâm mộ ngôi sao Hương mật tựa khói sương cho biết đã mua hàng ủng hộ cho cuộc sống mới, việc làm kiếm tiền chân chính của thần tượng.