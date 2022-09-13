Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi và dàn mỹ nam được các netizen bình chọn là nam chính cổ trang hot nhất năm nay

Trên được đua phim ảnh mùa hè năm nay, dự án phim Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ được xem là “hắc mã” oanh tạc mọi bảng xếp hạng.

Nhân vật Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ được đánh giá cao bởi không đi theo lối mòn “nam chính vì chúng sinh thiên hạ mà bỏ yêu đương”. Tạo hình đẹp ngài, ngầu đét của anh chàng cũng khiến khán giả phải mê mẩn. Có thể nói, đây chính là bộ phim giúp Vương Hạc Đệ đổi đời kể từ sau thất bại của Ngộ Long trước đó.

Ứng Uyên của Thành Nghị - Ảnh: Internet

Kể từ sau thành công của Lưu Ly, Thành Nghị trượt dài trên chuỗi phim flop của mình. Phải đến Trầm Vụn Hương Phai đóng cùng Dương Tử anh chàng mới lấy lại được chút phong độ. Vai diễn Ứng Uyên của Thành Nghị trong phim cũng nhận được sự yêu thích lớn của khán giả màn ảnh nhỏ.

Tuy bị chê motip phim cũ, song Trầm Vụn Hương Phai vẫn khiến khán giả mê mẩn. Nhân vật Ứng Uyên của Thành Nghị có thể lọt top là bởi tạo hình đẹp đầy tiên khí. Câu chuyện tình yêu bi thương cùng Nhan Đàm (Dương Tử) cũng giúp Ứng Uyên thu về cơ số fan mới.

Ngô Lỗi (Lăng Bất Nghi – Tinh Hán Xán Lạn)

Lăng Bất Nghi của Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Năm nay là một năm thành công của ‘em trai quốc dân’ Ngô Lỗi nhờ vai diễn Lăng Bất Nghi trong Tinh Hán Xán Lạn. Trong bộ phim này, chàng mỹ nam 9x hợp tác cùng tiểu hoa đang rất hot của Cbiz hiện nay là Triệu Lộ Tư. Ngoại hình hợp nhau, chemistry tràn màn hình là những nguyên nhân khiến Tinh Hán Xán Lạn rất hot khi lên sóng hè năm nay.

Nhiều netizen cho rằng từng ánh mắt, cử chỉ cho đến nụ cười đầy đau khổ của nhân vật đều được Ngô Lỗi bộc lộ rõ nét. Tinh Hán Xán Lạn chính là một trong những bộ phim chứng minh được khả năng diễn xuất tốt của Ngô Lỗi.

Trần Hiểu (Cố Thiên Phàm – Mộng Hoa Lục)

Cố Thiên Phàm của Trần Hiểu - Ảnh: Internet

Tái xuất màn ảnh nhỏ, Trần Hiểu khiến khán giả mê mẩn khi có màn kết hợp cùng “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi. Ở tuổi 35, chàng Dương Quá đã đạt được độ “chín” cả về ngoại hình điển trai, nam tính cho đến diễn xuất chắc tay.

Mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật Cố Thiên Phàm đều được Trần Hiểu thể hiện rất trọn vẹn. Đặc biệt, anh chàng được khen ngợi rất nhiều khi tạo được chemistry với Lưu Diệc Phi.