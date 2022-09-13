Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư chuẩn bị tái hợp với Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án khủng khiến cư dân mạng bật chế độ 'hóng'?

Sao quốc tế 13/09/2022 11:43

Trên mạng xã hội xứ Trung có bài đăng tiết lộ về màn “tái hợp” giữa hai cặp đôi hot nhất hiện nay trong Tinh Hán Xán Lạn và Trường Ca Hành. Theo đó, nguồn tin cho rằng Ngô Lỗi sẽ hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư trong một dự án khủng.

Triệu Lộ Tư - Ngô LỗiĐịch Lệ Nhiệt Ba là ba cái tên sao Hoa Ngữ hot nhất hiện nay. Được biết, cả ba đã từng hợp tác trong bộ phim Trường Ca Hành. Đặc biệt, cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư mới đây đã có màn kết hợp ăn ý trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn được đông đảo khán giả yêu thích và mong chờ sự tái hợp của cặp đôi.

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư chuẩn bị tái hợp với Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án khủng khiến cư dân mạng bật chế độ 'hóng'? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung có bài đăng tiết lộ về màn “tái hợp” giữa hai cặp đôi hot nhất hiện nay trong Tinh Hán Xán Lạn và Trường Ca Hành. Theo đó, nguồn tin cho rằng Ngô Lỗi sẽ hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư trong một chương trình thực tế có truyền thống lâu đời tại Trung Quốc.

Blogger chia sẻ dàn khách mời thường trú và khách mời theo từng tập của chương trình thực tế được yêu thích tại đất nước tỷ dân - Thanh Xuân Hoàn Du Ký. Được biết, đây là một chương trình thực tế lớn, có truyền thống lâu đời với nội dung gần gũi, chất lượng, được nhiều khán giả yêu thích

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư chuẩn bị tái hợp với Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án khủng khiến cư dân mạng bật chế độ 'hóng'? - Ảnh 2
Chương trình Thanh Xuân Hoàn Du Ký - Ảnh: Internet

Trong đó, bài đăng đã liệt kê dàn khách mời thường trú của show bao gồm: Ngô Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tôn Hồng Lôi, Phạm Thừa Thừa, Lãng Lãng, Dương Địch. Ngoài ra, dàn khách mời theo từng tập của chương trình cũng được blogger điểm tên với nhiều gương mặt đình đám Cbiz như: Triệu Lộ Tư, Đàm Tùng Vận, Trần Triết Viễn, Trương Tân Thành, Triệu Kim Mạch, Bạch Kính Đình,...

Được biết, đây là danh sách do blogger tự tổng hợp, chưa được ê-kíp chương trình và các diễn viên lên tiếng xác nhận. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng vì khán giả bắt gặp hai cặp đôi đình đám của phim Tinh Hán Xán Lạn và Trường Ca Hành là Ngô Lỗi - Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư cũng được gọi tên.

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư chuẩn bị tái hợp với Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án khủng khiến cư dân mạng bật chế độ 'hóng'? - Ảnh 3
Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành - Ảnh: Internet
Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư chuẩn bị tái hợp với Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án khủng khiến cư dân mạng bật chế độ 'hóng'? - Ảnh 4
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía ê-kíp chưa công bố dàn khách mời chính thức. Nếu các diễn viên xác nhận, công chúng sẽ có cơ hội gặp lại 2 cặp đôi từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh Hoa ngữ, đón xem màn tương tác của họ và hồi tưởng những ký ức đẹp mà phim từng mang lại.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz

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