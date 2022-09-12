Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ?

Sao quốc tế 12/09/2022 14:08

Người qua đường bắt gặp cảnh Triệu Lộ Tư chụp ảnh cùng fan. Nhưng những bức hình này vô tình lại khiến nhan sắc của nữ diễn viên bị dìm khá nhiều.

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa sau 95 hot nhất Cbiz hiện tại. Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn được lên sóng mới đây thật sự đã tạo ra "cú nổ" lớn khi giúp Triệu Lộ Tư được đánh giá cao hơn về diễn xuất và thu về thêm lượt fan khủng.

Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ? - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn bùng nổ giúp tên tuổi Triệu Lộ Tư được đánh giá cao hơn - Ảnh: Internet

Vốn có tính cách hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, nhiều lần người qua đường bắt gặp cảnh Triệu Lộ Tư chụp ảnh cùng fan. Nhưng những bức hình này vô tình lại khiến nhan sắc của nữ diễn viên bị dìm khá nhiều.

Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ? - Ảnh 2
Những bức ảnh Triệu Lộ Tư đứng cạnh fan khiến mỹ nhân bị dìm hàng - Ảnh: Internet

Có thể thấy thời điểm đó Triệu Lộ Tư đang lên cân, khuôn mặt tròn trĩnh thấy rõ, ngũ quan cũng không được sắc sảo, rõ nét. Ngược lại bạn fan nữ chụp hình cùng lại có dáng người gầy, khuôn mặt thon gọn ưa nhìn. Tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng quả thực có phần nổi trội hơn Triệu Lộ Tư. 

Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ? - Ảnh 3
Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ? - Ảnh 4

Fan có nhan sắc vượt trội hơn Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Triệu Lộ Tư bị chê không có khí chất có lẽ một phần do nữ diễn viên đang trong trạng thái thoải mái, cười khá to mà không nghĩ đến chuyện giữ hình tượng. Đây có thể coi là điểm đáng yêu nhưng cũng vô tình khiến "Thánh xuyên không" lộ ra nhiều góc mặt xấu.  

Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ? - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư để lộ nhiều khuyết điểm khi cười quá vô tư, thoải mái - Ảnh: Internet

Bỏ qua những khuyết điểm trên, không thể phủ nhận sức hút của Triệu Lộ Tư khi dần khẳng định tài năng diễn xuất ngày càng tiến bộ và chỗ đứng của cô trong lòng fan hâm mộ.

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