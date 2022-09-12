Dân tình 'bắt chụp' khoảnh khắc nhan sắc Triệu Lộ Tư bị dìm hàng khi đứng cạnh fan hâm mộ?

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa sau 95 hot nhất Cbiz hiện tại. Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn được lên sóng mới đây thật sự đã tạo ra "cú nổ" lớn khi giúp Triệu Lộ Tư được đánh giá cao hơn về diễn xuất và thu về thêm lượt fan khủng.

Tinh Hán Xán Lạn bùng nổ giúp tên tuổi Triệu Lộ Tư được đánh giá cao hơn - Ảnh: Internet

Vốn có tính cách hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, nhiều lần người qua đường bắt gặp cảnh Triệu Lộ Tư chụp ảnh cùng fan. Nhưng những bức hình này vô tình lại khiến nhan sắc của nữ diễn viên bị dìm khá nhiều.