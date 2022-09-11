Những gương mặt sao Hoa Ngữ thu hút thêm lượng fan khủng nhờ vào 1 vai diễn: Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ không thể thiếu mặt

Sao quốc tế 11/09/2022 19:00

Thời gian gần đây, Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn là hai tác phẩm đình đám liên tục khuấy đảo màn ảnh nhỏ xứ Trung. Nhờ sức hút của 2 bộ phim này mà tên tuổi của dàn cast chính cũng lên nhanh như diều gặp gió.

Triệu Lộ Tư –  3.69 triệu fan từ Tinh Hán Xán Lạn

Những gương mặt sao Hoa Ngữ thu hút thêm lượng fan khủng nhờ vào 1 vai diễn: Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ không thể thiếu mặt - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư thu hút 3.69 triệu fan từ Tinh Hán Xán Lạn Ảnh: Internet

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư tiếp tục xuất hiện trên hot search Weibo và nhận về hơn 90 nghìn lượt tương tác cho bài đăng có gắn hashtag liên quan. Sau nhiều năm đóng khung trong hình tượng “ngốc bạch ngọt”, cái tên Triệu Lộ Tư vẫn chưa có sự bức phá đặc biệt ấn tượng nào giúp cho vị thế của nữ diễn viên sinh năm 1998 có cơ hội vụt sáng hơn nữa và có thể xếp vào hàng tiểu hoa của làng giải trí Hoa ngữ.

Và trong dịp hè 2022 vừa qua, kết hợp cùng Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn, diễn xuất của Triệu Lộ Tư được đánh giá đã cải thiện hơn rất nhiều. Có thể nói, sự trở lại lần này của Triệu Lộ Tư là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn khi nhân vật Trình Thiếu Thương (Niệu Niệu) trở thành một trong những nhân vật được khán giả vô cùng yêu thích. Vẫn là thiết lập có tính cách ương ngạnh, có chút ngốc nghếch, đáng yêu nhưng tính cách này lại có chiều sâu và mang nhiều lớp vỏ bọc khác nhau. Qua từng tập, khán giả có thể phát hiện chuyển biến và các màu sắc khác biệt của nhân vật này. Và “thánh nữ xuyên không” đã thật sự thể hiện được tính cách của nhân vật này. Chính nhờ những cố gắng cũng như mặt diễn xuất được cải thiện, Triệu Lộ Tư nhanh chóng hút thêm hàng triệu fan.

Ngô Lỗi – 3.25 triệu fan từ Tinh Hán Xán Lạn

Những gương mặt sao Hoa Ngữ thu hút thêm lượng fan khủng nhờ vào 1 vai diễn: Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ không thể thiếu mặt - Ảnh 2
Ngô Lỗi thu hút 3.25 triệu fan từ Tinh Hán Xán LạnẢnh: Internet

Tinh Hán Xán Lạn đã kết thúc, đây là bộ phim khuấy đảo màn ảnh Trung trong dịp hè 2022 này. Đa số khán giả đều dành lời khen có cánh cho diễn xuất của nam chính Ngô Lỗi. Có thể thấy, nam diễn viên đã trưởng thành hơn cả về diện mạo lẫn kỹ năng diễn xuất trong bộ phim này. Nhiều người nhận định, diễn xuất của Ngô Lỗi ngày càng bùng cháy ở những phân đoạn cuối của Tinh Hán Xán Lạn. Nam diễn viên thể hiện rất rõ sự tuyệt vọng và bi thương của nhân vật.

Vương Hạc Đệ – 3.22 triệu fan từ Thương Lan Quyết

Những gương mặt sao Hoa Ngữ thu hút thêm lượng fan khủng nhờ vào 1 vai diễn: Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ không thể thiếu mặt - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ thu hút 3.22 triệu fan từ Thương Lan QuyếtẢnh: Internet

Vương Hạc Đệ có dịp trở lại trong Thương Lan Quyết qua vai diễn Ma Tôn bên cạnh nữ chính Ngu Thư Hân. Khởi đầu sự nghiệp với bộ phim Vườn sao băng (2018), sau đó đảm nhận khá nhiều vai diễn khác như Tương Dạ 2 (2020), hay Ngộ Long (2021), chàng trai sinh năm 1998 được cho rằng có tài nguyên không tồi nhưng cách diễn qua bao năm tháng gần như vẫn không mấy được cải thiện.

Trước đó, diễn xuất của anh chàng bị dân tình liên tục trừ điểm vì quá đơ, không thể hiện được tính cách của nhân vật. Nhưng khi đảm nhận vai nam chính trong Thương Lan Quyết, khán giả đều có đánh giá chung cho rằng, so với hồi đóng trong Ngộ Long, Vương Hạc Đệ đã bớt “đơ” hơn rất nhiều, nhân vật Ma Tôn Phương Đông Thanh Thương của Thương Lan Quyết xứng đáng là một điểm sáng hiếm hoi trong sự nghiệp trước đó có phần nhạt nhòa của Vương Hạc Đệ. Chính vì vậy, sau khi tác phẩm này kết thúc, nam diễn viên đã bội thu thêm một lượng fan cực lớn đó nha.

Ngu Thư Hân –  1.57 triệu fan từ Thương Lan Quyết

Những gương mặt sao Hoa Ngữ thu hút thêm lượng fan khủng nhờ vào 1 vai diễn: Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ không thể thiếu mặt - Ảnh 4
Ngu Thư Hân thu hút 1.57 triệu fan từ Thương Lan QuyếtẢnh: Internet

Đảm nhận vai nữ chính Hoa Lan Nhỏ trong Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân được khán giả đánh giá diễn xuất đã tạm ổn. Nữ diễn viên vào vai một cô gái đáng yêu, ngoan ngoãn và thiện lương. Có thể thấy, sau nhiều tác phẩm flop, đến với Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân đã có diễn xuất sinh động hơn, vô cùng phù hợp với nguyên tác.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng, nhân vật Hoa Lan Nhỏ có tính cách khá giống với Ngu Thư Hân ở ngoài đời. Thế nên việc thể hiện thành công nhân vật này cũng không quá xuất sắc. Nhưng tính cho đến nay, mỹ nhân này cũng đã bội thu kha khá thành tích lớn, trong đó phải kể đến việc Ngu Thư Hân đã sở hữu thêm 1,57 triệu fan sau khi Thương Lan Quyết lên sóng.

 

 

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân sao hoa ngữ

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