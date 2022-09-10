Loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đích thị là 'truyền nhân' của Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 10/09/2022 08:55

Khi Triệu Lộ Tư mới gia nhập vào làng giải trí, nhiều người đã gọi cô nàng với danh xưng “Tiểu Triệu Lệ Dĩnh” và loạt bằng chứng cho thấy mỹ nhân đích thị là truyền nhân của 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lộ Tư là tiểu hoa 9x đang hot những hiện nay trong dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thế hệ mới. Được biết, khi Triệu Lộ Tư mới gia nhập vào làng giải trí, nhiều người đã gọi cô nàng với danh xưng “Tiểu Triệu Lệ Dĩnh”. Tuy nhiên, số đông khán giả đã phản đối và chê mỹ nhân liên tục. Nhiều người cho rằng cô không xứng để được đặt cạnh đàn chị Triệu Lệ Dĩnh cả về nhan sắc lẫn năng lực diễn xuất.

Loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đích thị là 'truyền nhân' của Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư mới gia nhập vào làng giải trí, nhiều người đã gọi cô nàng với danh xưng “Tiểu Triệu Lệ Dĩnh” - Ảnh: Internet

Trên thực tế, sau một thời gian gia nhập vào showbiz Trung, Triệu Lộ Tư đã chứng minh được năng lực của mình. Nhìn đi nhìn lại phải công nhận rằng Triệu Lộ Tư quả thật có hướng phát triển khá giống với Triệu Lệ Dĩnh, không chỉ vài mặt mà gần như trên mọi phương diện luôn.

Trước hết hãy điểm qua những ồn ào bên lề của hai nàng tiểu hoa này. Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư từng bị netizen chỉ trích vì luôn ké fame, thích réo tên những nghệ sĩ không liên quan để tạo sức hút cho bản thân. Thời điểm Triệu Lệ Dĩnh vừa mới nổi thì danh tiếng của cô chưa được như bây giờ. Trong mắt dư luận nàng tiểu hoa này không phải là người hiền lành gì, bởi cô liên tục xuất hiện trong các drama như thảo mai trước ống kính, ăn nói kém duyên đụng chạm biết bao đồng nghiệp, xào couple lố lăng với bạn diễn,…

Loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đích thị là 'truyền nhân' của Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2
Thời điểm Triệu Lệ Dĩnh mới nổi, cô liên tục xuất hiện trong các drama - Ảnh: Internet

Và xét trên phương diện này thì Triệu Lộ Tư vẫn còn thua xa đàn chị. Bởi vì cô nàng chỉ vướng vào các vụ thảo mai như réo tên đồng nghiệp để tạo chiêu trò, hay “trượt tay” like bài viết “trừ điểm” người này người kia. Vậy nên mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn mới được gắn mác là “thánh nữ trà xanh”. Dù vậy nếu Triệu Lộ Tư chỉ giống Lệ Dĩnh thế thôi thì chưa thể xem là truyền nhân của cô nàng được, ngay cả mặt chọn kịch bản và diễn xuất thì cả hai cũng tương đồng đến lạ. Lúc mới thành danh nhờ vào bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, những vai diễn tiếp theo của Triệu Lộ Tư bị dân tình liên tục phàn nàn rằng, cớ sao nữ diễn viên lại một màu như thế khi cứ mãi “đóng đinh” với thể loại “ngốc, bạch, ngọt”, nhí nha nhí nhảnh, vô lo vô nghĩ.

Loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đích thị là 'truyền nhân' của Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư cũng dính loạt drama và được gắn mác là “thánh nữ trà xanh”  - Ảnh: Internet

Bởi thời kỳ đầu gia nhập làng phim ảnh, Triệu Lệ Dĩnh cũng “ưa” tuýp nhân vật như vậy, điển hình là trong các tác phẩm Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi cho tới Hoa Thiên Cốt. Mãi đến khi Triệu Lộ Tư tìm hướng đột phá, cô chọn thể loại gia đấu với kiểu nhân vật bản lĩnh trong Tinh Hán Xán Lạn, phong cách chọn vai thế này lại một lần nữa giống hệt với Triệu Lệ Dĩnh với Minh Lan Truyện.

Loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đích thị là 'truyền nhân' của Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư tìm hướng đột phá, cô chọn thể loại gia đấu với kiểu nhân vật bản lĩnh trong Tinh Hán Xán Lạn, phong cách chọn vai thế này lại một lần nữa giống hệt với Triệu Lệ Dĩnh với Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet

Với những điểm “vô tình trùng hợp” như thế này, quả thật Triệu Lộ Tư cứ như là truyền nhân của Triệu Lệ Dĩnh vậy. “Tre già măng mọc”, nếu như sau này Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ hay chuyển hướng sang phái thực lực thì Triệu Lộ Tư rất phù hợp để kế thừa vị trí mà đàn chị để lại.

 

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