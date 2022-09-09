Khoảnh khắc Lý Thấm và Triệu Lộ Tư đứng chung khung hình trong một chương trình cách đây nhiều năm khiến fan thích thú - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng đào lại được khoảnh khắc Lý Thấm và Triệu Lộ Tư đứng chung khung hình trong một chương trình cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng quan tâm không phải so kè nhan sắc của cả hai khi đứng cạnh nhau mà là độ chemistry của hai mỹ nhân khiến dân tình không khỏi bấn loạn.

-“Sao cô Thấm nhìn cô Tư thấy còn chemistry tung tóe hơn cả đóng với bạn diễn nam nữa?”

Cụ thể, nhiều netizen cho rằng Lý Thấm có khí chất đoan trang, xinh đẹp, ôn nhu. Còn Triệu Lộ Tư có dáng người thấp hơn nhưng trông ngọt ngào, nép bên Lý Thấm tựa như em gái nhỏ. Không những thế, ánh mắt nàng ‘Dung Phi’ nhìn ‘mỹ nhân xuyên không’ cũng rất ấm áp, nhẹ nhàng.

-“Tổng tài Lý Thấm bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp ôn nhu, cả thế gian này chỉ yêu mình em, nhìn ánh mắt bả nhìn Triệu Lộ Tư kìa. Đóng bách hợp đi hai chị ơi!”

-“Lý Thấm đứng cạnh gái trông rất có chemistry, nhiều lần rồi. Còn đứng cạnh trai nhìn khí chất kiểu đừng nói chiện với tao”

-“Hai người có nghĩ đến việc hợp tác song nữ chủ không ạ? Mình ủng hộ”

Được biết, Lý Thấm và Triệu Lộ Tư là hai tiểu hoa thế hệ 9x được nhiều khán giả yêu thích hiện nay. Ngoài nhan sắc, kĩ năng diễn xuất, cả hai mỹ nhân còn sở hữu nhiều tài nguyên phim phong phú với các vai diễn gây ấn tượng trong lòng công chúng.

Lý Thấm và Triệu Lộ Tư là hai tiểu hoa thế hệ 9x được nhiều khán giả yêu thích hiện nay - Ảnh: Internet

Hiện tại, nhiều netizen hy vọng rằng sắp tới sẽ có dự án với màn kết hợp của hai mỹ nhân 9x Lý Thấm và Triệu Lộ Tư.