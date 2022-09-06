Couple Cbiz được fan ‘đẩy thuyền’ nhiệt tình gần đây: Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư được cả đạo diễn mạnh tay tác hợp, Vương Hạc Đệ - Thư Hân được ‘shipper’ từ phim ra ngoài đời

Nhờ thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư trở thành cặp đôi màn ảnh đang “hot hit” nhất hiện nay. Nhiều netizen phải xuýt xoa vì họ chẳng những đẹp đôi mà còn có phản ứng hóa học hết sức tuyệt vời.

Vừa qua, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư gây chú ý khi xuất hiện trong sự kiện. Dù không cùng sánh bước trên thảm đỏ nhưng couple Tinh Hán Xán Lạn vẫn khiến người hâm mộ “no đường” với khoảnh khắc chào tạm biệt nhau. Những hình ảnh đẹp lung linh này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và còn leo thẳng lên top tìm kiếm.

Không chỉ vậy, từ những hình ảnh được tiết lộ tại hậu trường , hội “đẩy thuyền” lại càng quắn quéo vì sự tương tác cực dễ thương giữa Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư. Cặp đôi chẳng những có quan hệ thân thiết ngoài đời thực mà còn được đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn “đẩy thuyền” mạnh tay.

Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Trong mùa hè năm nay, Thương Lan Quyết quả thực là cú hit đầy bất ngờ trên màn ảnh Hoa ngữ. Nhờ thành công của phim, hai diễn viên chính là Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng chính thức “bạo hồng”, trở thành cặp đôi được công chúng yêu thích, quan tâm.

Mặc dù mới đầu, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân từng gây xôn xao vì có vẻ không hòa thuận, thân thiện với nhau cho lắm. Thế nhưng, dần dần, cặp đôi này bắt đầu “ngọt” từ phim ra đời, khiến nhiều netizen lụi tim.

Cặp đôi này còn cùng nhau livestream và ghi điểm với cách cư xử thân mật nhưng cũng chẳng kém phần dễ thương, đậm chất “gà bông”. Đặc biệt, khi tấm background bị đổ, va chạm vào người Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ nhanh chóng an ủi: “Không đau, không đau”.

Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba

Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mùa hè năm ngoái, cặp đôi “thần nhan” Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba khuấy đảo màn ảnh khi nên duyên trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Mỗi khi họ xuất hiện trong cùng một khung hình, khán giả đều phải mê mệt vì gấp đôi visual.

Hơn nữa, Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba còn “xào couple” cực mạnh tay, khiến khán giả chẳng cần “chèo” mà “thuyền” vẫn chạy phăng phăng. Không chỉ vậy, cặp đôi Cbiz này còn ngồi lên đùi nhau, “rải thính” cực bạo khi tuyên truyền phim mới.

Vì chính chủ tự “đẩy thuyền” nên dân tình cũng nhàn , chỉ cần thỏa sức ngắm trai xinh gái đẹp và “nhai đường”. Tuy nhiên, qua hình ảnh trên các diễn đàn giải trí, couple Dương – Ba được đánh giá là có “chemistry” chưa mạnh bằng các cặp đôi màn ảnh nói trên.