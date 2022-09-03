Couple Hoa Ngữ có phim giả tình không thật: Triệu Lộ Tư có gu ‘nửa kia’ lớn tuổi hơn, Nhiệt Ba không muốn quen bạn trai cùng ngành

Kể từ sau khi hợp tác chung trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành một trong những cặp đẹp đôi nhất màn ảnh. Từ việc diễn chung trên phim cho đến tương tác ngoài đời, 2 ngôi sao 9x này đều khiến dân tình mê mẩn bởi chemistry quá đỉnh.

Tuy nhiên, được ship nhiệt tình là vậy nhưng Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba lại khó nên nguyên ngoài đời. Nguyên nhân cũng bởi có thông tin tiết lộ nàng mỹ nữ Tân Cương rất bài xích chuyện có bạn trai là người trong giới.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Gần đây, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang khiến dân tình mê mẩn vì chemistry cực ngọt ngào trong Tinh Hán Xán Lạn. Sở hữu ngoại hình đẹp đôi lại thêm những màn tương tác cực hợp nhau giúp cặp đôi được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền. Đáng tiếc, lần này couple Tinh Hán cũng khó mà “phim giả tình thật” được. Lý do là vì nhiều netizen tìm hiểu được thông tin Triệu Lộ Tư muốn có một người yêu lớn tuổi hơn mình cơ.

Dương Tử - Đặng Luân

Dương Tử - Đặng Luân - Ảnh: Internet

Trong số các người tình màn ảnh của Dương Tử, mỹ nhân dường như đẹp đôi nhất khi kết hợp với Đặng Luân. Ngoại hình hợp nhau, tương tác ăn ý khiến cặp đôi được khán giả ủng hộ hết mình. Được biết, cả 2 cũng là bạn bè ngoài đời với nhau suốt nhiều năm liền.

Thế nhưng với tình thế hiện tại, cả 2 khó lòng mà yêu thật ngoài đời được. Bê bối trốn thuế khiến danh tiếng và sự nghiệp của Đặng Luân xuống dốc, còn với tính cách của Dương Tử là bạn thì được chứ yêu nhau thì hơi khó.

Ngô Thiến – La Vân Hi

Ngô Thiến và La Vân Hi - Ảnh: Internet

Ngô Thiến và La Vân Hi vừa tái hợp trong dự án Truy Quang Giả. Từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, nhiều người đã không hỏi bất ngờ trước sự đẹp đôi của 2 ngôi sao này. Thậm chí, đã có người bắt đầu đẩy thuyền cả 2 đến bên nhau ngoài đời thật.

Tuy nhiên, đối với một người vừa ly hôn như Ngô Thiến, cô nàng sẽ để tâm đến chuyện phát triển sự nghiệp nhiều hơn là yêu đương. Đây cũng là nguyên nhân khiến đôi này khó mà đến với nhau được.