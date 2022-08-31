Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt

Sao quốc tế 31/08/2022 22:10

Màn ảnh xứ Trung dự kiến sẽ rộn ràng hơn bao giờ hết trong tháng 9 khi hàng loạt tác phẩm được các mọt phim chờ đợi từ lâu sẽ chính thức được lên sóng.

Thỉnh Quân (Nhậm Gia Luân, Lý Thấm)

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt - Ảnh 1
Thỉnh Quân - Ảnh: Internet

Dự kiến lên sóng từ ngày 4/9, Thỉnh Quân lấy bối cảnh thời dân quốc có chứa nhiều yếu tố kỳ ả, tiên hiệp, nội dung kể về nữ chính Vu Đăng Đăng là nữ trại chủ trượng nghĩa rơi vào lưới tình với một người đàn ông bí ẩn tên Lục Viêm. Lục Viêm là sát thần tướng quân chính trực , ra tay quyết đoán nhưng cũng vô cùng ôn nhu thâm tình. Anh bị rơi vào giấc ngủ sâu cả ngàn năm, đến khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã xuyên đến thời dân quốc.

Tại đây, Lục Viêm gặp được Vu Đăng Đăng và câu chuyện của họ cũng từ đó bắt đầu . Đáng nói, Vu Đăng Đăng không chỉ đơn thuần là nữ trại chủ mà cô còn vốn là nữ thần mà Lục Viêm say mê, đến độ vì yêu mà ngủ một giấc dài cả ngàn năm.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu (Dương Mịch, Hứa Khải)

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt - Ảnh 2
Định Luật 80/20 Của Tình Yêu - Ảnh: Internet

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu là bộ phim lấy đề tài cưới trước yêu sau. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nữ chính Tần Thi là nữ luật sư độc thân thành đạt. Vì mãi theo đuổi sự nghiệp mà dù đã đến tuổi lập gia đình, Tần Thi vẫn độc thân mặc cho cha mẹ liên tục hối thúc cô lấy chồng. Trong khi đó nam chính Dương Hoa cũng tương tự, anh cũng phải đối mặt với việc bị mẹ ép kết hôn.

Cùng cảnh ngộ, Tần Thi và Dương Hoa quyết định đi tới cục dân chính đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau. Cả hai trên danh nghĩa vợ chồng dọn về sống chung một mái nhà, cũng từ đó mà liên tục phát sinh nhiều va chạm cũng như tình huống ngoài ý muốn, từ đó phải lòng đối phương lúc nào chẳng hay

Công Tổ Tinh Anh (Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệp, Trương Hinh Dư)

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt - Ảnh 3
Công Tố Tinh Anh - Ảnh: Internet

Công Tố Tinh Anh là bộ phim truyền hình thuộc thể loại chính kịch, công tố tội phạm, huyền nghi do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành chỉ đạo sản xuất. Nội dung tác phẩm này chủ yếu xoanh quanh các vụ án trọng điểm có thật trong đời sống xã hội. Nữ chính An Ni là cô gái từng du học, sau khi về nước cô gia nhập và làm việc tại viện kiểm soát Giang Thành.

Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn)

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt - Ảnh 4
Ngọc Cốt Dao - Ảnh: Internet

Ngọc Cốt Dao là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt, nội dung kể về chuyện tình giữa Chu Nhan, quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang và sư phụ của cô Thời Ảnh.

Trong khi Chu Nhan là một cô gái có tích cách hoạt bát tươi sáng thì ngược lại Thời Ảnh lại là một người cao ngạo lạnh lùng. Cặp đôi tuy mang tính cách tương phản nhưng trải qua nhiều thăng trầm và những biến chuyển của cuộc đời đã phải lòng nhau.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người (Ngu Thư Hân, Trương Bân Bân)

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt - Ảnh 5
Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người - Ảnh: Internet

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người kể về câu chuyện tình yêu của nam chính Trang Vũ (Trương Bân Bân) và bà chủ nhà trọ Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân). Trang Vũ là giáo sư nghiên cứu thực vật học, anh chủ yếu tìm tòi về cách nuôi trồng ngải hoa vàng, là kiểu người đam mê công việc đến mức có thể quên ăn quên ngủ. Vì vậy Trang Vũ thuộc tuýp người khá nghiêm túc, gần như không có kinh kiệm trong việc giao tiếp trong cuộc sống , bao gồm cả khía cạnh tình cảm. Anh chưa từng đáp lại lời tỏ tình của bất kỳ cô gái nào và blogger thời trang Ngu Mỹ Nhân cũng không ngoại lệ.

Ngõ Nhỏ (Triệu Lộ Tư, Hầu Minh Hạo)

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt - Ảnh 6
Ngõ Nhỏ - Ảnh: Internet

Ngõ Nhỏ lấy bối cảnh về một con phố thân thuộc ở Bắc Kinh cùng gia đình 3 thế hệ , nội dung xoay quanh quá trình thay đổi của con phố này cùng những biến cố theo các cột mốc lịch sử và sự trưởng thành của người dân nơi đây.

Thông qua câu chuyện của những người dân lao động bình thường, Ngõ Nhõ sẽ kể lại sự chuyển biến của thời đại. Trong đó, Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo sẽ vào vai ở đời thứ nhất lấy bối cảnh vào năm 1950, trong khi Thái Văn Tịnh và Lưu Hoan thuộc đời thứ hai lấy bối cảnh vào năm 1980. Mặt khác, Quan Hiểu Đồng sẽ sánh đôi cùng Lâm Nhất ở đời thứ 3 với bối cảnh thời hiện đại.

Bạn Trai Phản Diện Của Tôi (Trần Triết Viễn, Thẩm Nguyệt)

Cuộc chạy đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 9: Hứa Khải tái xuất cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục tranh phim nhiệt - Ảnh 7
Bạn Trai Phản Diện Của Tôi - Ảnh: Internet

Bạn Trai Phản Diện Của Tôi thuộc thể loại xuyên sách , có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu của Nam Tinh (Thẩm Nguyệt) và Tiêu Vô Địch (Trần Triết Viễn). Nam Tinh là nhà văn trẻ tuy vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mang tâm hồn thiếu nữ luôn khao khát một tình yêu dịu ngọt như trong những bộ phim ngôn tình. Trong khi đó , Tiêu Vô Địch là nhân vật nam phản diện trong cuốn tiểu thuyết mà Nam Tinh viết , anh tuy thông minh nhưng tính cách lại có phần gian xảo.

Một lần nọ khi ném đồng xu ước nguyện, Nam Tinh vô tình triệu hồi Tiêu Vô Địch và mối quan hệ của họ cũng từ đó bắt đầu . Hai người ban đầu là hàng xóm “oan gia ngõ hẹp” luôn cãi nhau, Tiêu Vô Địch còn không ít lần đe dọa thậm chí uy hiếp tống tiền khiến Nam Tinh cũng từ đó mà cảm thấy tuyệt vọng cho mộng tưởng về một tình yêu ngọt ngào.

Thế nhưng sau một thời gian chung sống, Tiêu Vô Địch từ lúc nào không hay đã phải lòng trước Nam Tinh, anh bị tính cách ấm áp của cô làm cho dao động. Hai người từ đó tiến tới hẹn hò, trong quá trình đó cũng phát hiện được hóa ra vốn dĩ duyên phận của họ từ nhiều năm về trước đã được định sẵn là thuộc về nhau.

Fan 'mừng đến thét gào' khi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi 'chốt đơn' có mặt tại tiệc mừng công Tinh Hán Xán Lạn

Fan 'mừng đến thét gào' khi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi 'chốt đơn' có mặt tại tiệc mừng công Tinh Hán Xán Lạn

Truyền thông xứ Trung vừa tung ra những hình ảnh mới nhất cho thấy Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã đến Bắc Kinh tham dự tiệc mừng công của đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn diễn ra vào tối nay.

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Từ khóa:   Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân Hứa Khải

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