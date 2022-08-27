'Hết duyên' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư chia sẻ cảm xúc 'đặc biệt' khi đóng cùng Ngô Lỗi khiến fan đứng ngồi không yên?

Sao quốc tế 27/08/2022 19:00

Trong một bài phỏng vấn, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ cảm xúc của mình khi đóng cùng Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Triệu Lộ Tư cho biết cô rất thoải mái khi đóng cùng Ngô Lỗi. Nữ diễn viên tiết lộ cả hai gần bằng tuổi nhau nên không có khoảng cách thế hệ. Người đẹp họ Triệu cũng cho rằng, cô và Ngô Lỗi đều là kiểu người tấu hài. Do đó, cặp đôi kết hợp rất ăn ý và vui vẻ, không hề cảm thấy xa cách.

'Hết duyên' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư chia sẻ cảm xúc 'đặc biệt' khi đóng cùng Ngô Lỗi khiến fan đứng ngồi không yên? - Ảnh 1
 Triệu Lộ Tư chia sẻ cô rất thoải mái khi đóng cùng Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, Ngô Lỗi không thích lướt mạng còn Triệu Lộ Tư thì ngược lại. Vì vậy, nếu thấy có chuyện gì thú vị, họ sẽ chia sẻ cho nhau rồi cùng "cười bay màu".

'Hết duyên' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư chia sẻ cảm xúc 'đặc biệt' khi đóng cùng Ngô Lỗi khiến fan đứng ngồi không yên? - Ảnh 2
Nếu thấy có chuyện gì thú vị, cả hai sẽ chia sẻ cho nhau rồi cùng "cười bay màu" - Ảnh: Internet

 

Diễn viên Lý Quân Nhuệ thủ vai Viên Thận cũng nhận xét Triệu Lộ Tư là người vui vẻ và năng động. Ở hậu trường, cô sẽ đảm nhận công việc điều hòa bầu không khí. Lý Quân Nhuệ còn hài hước chia sẻ về mối quan hệ của mình với Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Theo nam diễn viên, bộ 3 ở ngoài đời tương thân tương ái như người một nhà. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư thực sự rất vui vẻ và hạnh phúc.

Từ chia sẻ của Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ, người hâm mộ càng được dịp phấn khởi. Fan couple Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư liên tục để lại bình luận.

- Khi đóng Trường Ca Hành, Lộ Tư (vai Lạc Yên công chúa) từng nói đại khái là thích một người sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi bên cạnh người đó. Thông điệp từ vũ trụ dành cho ai đẩy thuyền như tôi.

- Triệu Lộ Tư không cần phát biểu cảm xúc gì đâu, cả hai cứ rủ nhau đóng thêm bộ phim nào đi chứ cảm thán cảm nghĩ cái gì nữa?

- Một nhà ba người nhưng hai người bọn họ rất vui vẻ, hạnh phúc. Thế anh thì sao hả Lý Quân Nhuệ?

Có thể thấy, dù Tinh Hán Xán Lạn đã hết nhưng cặp đôi Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Vì vậy, người hâm mộ hy vọng cả hai tiếp tục hợp tác trong một bộ phim nào đó để có thể "nối lại tình xưa".

Được biết, Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn. Nội dung kể về Tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu.

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