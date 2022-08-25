Sau Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục ‘đọ’ lượng phim mới lên sóng

Sao quốc tế 25/08/2022 16:40

Trong khoảng thời gian gần đây, dàn mỹ nhân thế hệ sau 1995 được netizen kỳ vọng là sẽ bắt kịp, trở thành đối thủ đáng gờm của các đàn chị “lưu lượng” đình đám phải kể đến như Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân.

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi diễn chính đã gặt hái được thành công vang dội, lại còn được CCTV công nhận là “phim bạo”. Cũng chính nhờ tác phẩm này, nàng “thánh nữ xuyên không” nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả, sự nghiệp được dự đoán sẽ có thêm bước tiến lớn. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang có ba bộ phim đang chờ lên sóng là Vụng Trộm Không Thể Giấu, Hậu Lãng và Ngõ Nhỏ.

Mới đây, Triệu Lộ Tư vừa mới vào đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, cùng với Trần Triết Viễn vẽ lên câu chuyện tình yêu thời hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Mặc dù có nhiều lời bàn tán về việc diễn viên không hợp vai cho lắm nhưng chẳng thể phủ nhận rằng bộ phim này có “nhiệt” ngay từ khi mới khai máy.

Sau Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục ‘đọ’ lượng phim mới lên sóng - Ảnh 1
Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Bộ phim Ngõ Nhỏ đã qua khâu xét duyệt, chỉ chờ xếp lịch lên sóng. Trong phim, Triệu Lộ Tư là người bà (thời trẻ) thuộc thế hệ đầu tiên trong gia đình.

Hai dự án khác của Triệu Lộ Tư là Ngõ Nhỏ và Hậu Lãng đều đã hoàn thành và khiến mình mong ngóng không thôi. Đặc biệt, trong Ngõ Nhỏ, Triệu Lộ Tư sẽ hóa thân thành “bà ngoại” trên màn ảnh với bối cảnh những năm 1950.

Sau Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục ‘đọ’ lượng phim mới lên sóng - Ảnh 2
Ngõ Nhỏ của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Còn ở bộ phim về đề tài y học Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư có cơ hội hợp tác với nam diễn viên gạo cội Ngô Cương. Không chỉ có dàn diễn viên chất lượng, nội dung phim cũng được người trong giới đánh giá rất cao. Bởi lẽ, biên kịch Hậu Lãng đã mất tận 7 năm để mài giũa mới hoàn thành kịch bản, hơn nữa, có nhiều tình tiết trong phim đều là do biên kịch tự mình trải qua và cảm nhận.

Có thể nói, Ngu Thư Hân là “hắc mã” (ý nói nhân tố nổi trội ngoài mong đợi) trong năm 2022. Nhờ góp mặt trong bộ phim Thương Lan Quyết, nữ idol “đá chéo sân” này đã chinh phục khán giả với vẻ dễ thương vô đối và diễn xuất khá ổn áp. Điều này giúp các dự án sắp tới của cô nàng được quan tâm hơn bao giờ hết.

Sau Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục ‘đọ’ lượng phim mới lên sóng - Ảnh 3
Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người của Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

 

Ngu Thư Hân có hai bộ phim đang được dân tình “lót dép” chờ lên sóng, đó là Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người (hợp tác với Trương Bân Bân) và Tiên Kiếm 6: Kỳ Kim Triều (hợp tác với Hứa Khải).

Sau Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục ‘đọ’ lượng phim mới lên sóng - Ảnh 4
Tiên Kiếm 6: Kỳ Kim Triều của Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

 

Trong đó, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người được lọt vào top “Những dự án ngọt sủng chất lượng cao của Youku” và dự tính sẽ “trình làng” vào tháng 9 này. Còn Tiên Kiếm 6 thì mới khai máy vừa qua và đang trong quá trình ghi hình.

 

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính đang hot trong thời gian gần đây. Đưa tên tuổi của Triệu Lộ Tư, đặc biệt là Ngô Lỗi có thêm phần chỗ đứng trong lòng khán giả. Dưới đây là 5 vai diễn cổ trang kinh điển nhất của nam diễn viên kể từ khi ra mắt cho đến nay.

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