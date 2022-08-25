Sau Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tiếp tục ‘đọ’ lượng phim mới lên sóng

Mới đây, Triệu Lộ Tư vừa mới vào đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, cùng với Trần Triết Viễn vẽ lên câu chuyện tình yêu thời hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Mặc dù có nhiều lời bàn tán về việc diễn viên không hợp vai cho lắm nhưng chẳng thể phủ nhận rằng bộ phim này có “nhiệt” ngay từ khi mới khai máy.

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi diễn chính đã gặt hái được thành công vang dội, lại còn được CCTV công nhận là “phim bạo”. Cũng chính nhờ tác phẩm này, nàng “thánh nữ xuyên không” nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả, sự nghiệp được dự đoán sẽ có thêm bước tiến lớn. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang có ba bộ phim đang chờ lên sóng là Vụng Trộm Không Thể Giấu, Hậu Lãng và Ngõ Nhỏ.

Bộ phim Ngõ Nhỏ đã qua khâu xét duyệt, chỉ chờ xếp lịch lên sóng. Trong phim, Triệu Lộ Tư là người bà (thời trẻ) thuộc thế hệ đầu tiên trong gia đình.

Hai dự án khác của Triệu Lộ Tư là Ngõ Nhỏ và Hậu Lãng đều đã hoàn thành và khiến mình mong ngóng không thôi. Đặc biệt, trong Ngõ Nhỏ, Triệu Lộ Tư sẽ hóa thân thành “bà ngoại” trên màn ảnh với bối cảnh những năm 1950.

Ngõ Nhỏ của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Còn ở bộ phim về đề tài y học Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư có cơ hội hợp tác với nam diễn viên gạo cội Ngô Cương. Không chỉ có dàn diễn viên chất lượng, nội dung phim cũng được người trong giới đánh giá rất cao. Bởi lẽ, biên kịch Hậu Lãng đã mất tận 7 năm để mài giũa mới hoàn thành kịch bản, hơn nữa, có nhiều tình tiết trong phim đều là do biên kịch tự mình trải qua và cảm nhận.

Có thể nói, Ngu Thư Hân là “hắc mã” (ý nói nhân tố nổi trội ngoài mong đợi) trong năm 2022. Nhờ góp mặt trong bộ phim Thương Lan Quyết, nữ idol “đá chéo sân” này đã chinh phục khán giả với vẻ dễ thương vô đối và diễn xuất khá ổn áp. Điều này giúp các dự án sắp tới của cô nàng được quan tâm hơn bao giờ hết.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người của Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Ngu Thư Hân có hai bộ phim đang được dân tình “lót dép” chờ lên sóng, đó là Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người (hợp tác với Trương Bân Bân) và Tiên Kiếm 6: Kỳ Kim Triều (hợp tác với Hứa Khải).

Tiên Kiếm 6: Kỳ Kim Triều của Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Trong đó, Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người được lọt vào top “Những dự án ngọt sủng chất lượng cao của Youku” và dự tính sẽ “trình làng” vào tháng 9 này. Còn Tiên Kiếm 6 thì mới khai máy vừa qua và đang trong quá trình ghi hình.