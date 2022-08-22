Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được tác giả truyện gốc dành nhiều lời khen có cánh 'Mùa hè này rất viên mãn, mong tương lai của mọi người ngày càng rực rỡ'

Sao quốc tế 22/08/2022 16:14

Quan Tâm Tắc Loạn - tác giả truyện gốc Tinh Hán Xán Lạn đã gửi lời khen ngợi bộ phim, cũng như diễn xuất của Ngô Lỗi lẫn Triệu Lộ Tư.

Mới đây, Quan Tâm Tắc Loạn - tác giả truyện gốc Tinh Hán Xán Lạn đã gửi lời khen ngợi bộ phim, cũng như diễn xuất của Ngô Lỗi lẫn Triệu Lộ Tư.

"Sự ngọt ngào của bộ phim thì không cần phải nói nữa rồi, nhưng vẫn phải khen ngợi sự diễn xuất và khung hình chuẩn đến từng góc quay của Ngô Lỗi với sự bộc phát của thù hận, tuyệt vọng, khát vọng điên cuồng báo thù của nhân vật; cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau mà Lộ Tư đã mang lại, trước kia như ánh ban mai rực rỡ sau này lại trầm tĩnh như những giọt sương đêm.

Những nỗ lực này xứng đáng được công nhận. Cảm ơn toàn thể diễn viên, nhân viên của đoàn làm phim đã nỗ lực như vậy. Mùa hè này rất viên mãn, mong tương lai của mọi người ngày càng rực rỡ”.

Tinh Hán Xán Lạn vừa kết thúc cách đây không lâu, dù kết thúc bộ phim có gì đó hụt hẫng. Mặc dù vẫn còn một số chi tiết được cho là không phù hợp như tình tiết tráo hổ phù hay Trình gia bị vu oan nhưng tổng thể câu chuyện đã mang đến cho khán giả nhiều góc khuất về số phận của những con người sinh ra trong thời hưng thịnh nhưng loạn thế, cũng như chuyện tình nhiều sóng gió nhưng vô cùng hấp dẫn của hai nhân vật Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được tác giả truyện gốc dành nhiều lời khen có cánh 'Mùa hè này rất viên mãn, mong tương lai của mọi người ngày càng rực rỡ' - Ảnh 1
Tác giả truyện gốc Tinh Hán Xán Lạn đã gửi lời khen ngợi bộ phim, cũng như diễn xuất của Ngô Lỗi lẫn Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Được biết, Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn. Nội dung kể về Tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu.

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được tác giả truyện gốc dành nhiều lời khen có cánh 'Mùa hè này rất viên mãn, mong tương lai của mọi người ngày càng rực rỡ' - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn - Ảnh: Internet

 

Sau nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau, cuối cùng cả hai cũng đã nhận ra tình cảm của mình, an ủi lẫn nhau, dùng tình yêu để hóa giải thù hận. Đồng thời, nam nữ chính cũng trải qua nhiều thử thách và cùng nhau trưởng thành, từ từ hóa giải những hiểu lầm trong quá khứ, đồng thời kiên định với sự chính nghĩa trong nội tâm, chung tay hóa giải nguy hiểm quốc gia, trở thành huyền thoại đến tận mãi về sau.

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