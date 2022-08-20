Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ bị đồn đoán 'phim giả tình thật', mối quan hệ thực sự của họ thế nào?

Sao quốc tế 20/08/2022 16:12

Một blogger chuyên săn tin của nền tảng Youku đã trả lời người hâm mộ về hai cặp đôi đang hot của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay là Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân -  Vương Hạc Đệ.

Mới đây, một nguồn thông tin trên mạng xã hội bất ngờ được tung ra về mối quan hệ thực sự của hai cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ trong hai bộ phim đang hot hiện nay là Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ bị đồn đoán 'phim giả tình thật', mối quan hệ thực sự của họ thế nào? - Ảnh 1
Mạng xã hội bất ngờ tung tin về mối quan hệ thực sự của hai cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, một blogger chuyên săn tin của nền tảng Youku đã trả lời người hâm mộ về hai cặp đôi đang hot của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay là Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân -  Vương Hạc Đệ.

- Có thể chụp ảnh riêng của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được không?

- Chỉ là giả thôi bạn ơi.

- Chụp được Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư thì quả thật quá tốt rồi.

- Cũng là giả thôi nhé.

- Chụp Ngô Lộ Khả Đào được không?

- Hai người này không có chuyện gì đâu.

Nếu những chia sẻ của nguồn tin trên đáng tin cậy, chưa từng có chuyện Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân "phim giả tình thật" cùng bạn diễn nam như nhiều tin đồn nổ ra trước đó. Phải chăng chỉ là cả hai cặp đôi đều có những màn tương tác quá đáng yêu mới dẫn tới việc người hâm mộ kỳ vọng vào mối quan hệ yêu đương của họ.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ bị đồn đoán 'phim giả tình thật', mối quan hệ thực sự của họ thế nào? - Ảnh 2
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

 

Một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng việc gán ghép cặp đôi chỉ có thể diễn ra trong phim còn ngoài đời thì họ chỉ yêu quý diễn viên và mong muốn các diễn viên luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với nhau mà thôi.

- Chỉ nên ship trong phim, không ship ngoài đời. Ai cũng hiểu diễn viên này quá trẻ, họ còn sự nghiệp dài phía sau, nên phấn đấu diễn xuất tiếp thì tốt hơn, ship ngoài đời quá chỉ làm thui chột các dự án tiếp theo.

- Mê Vương Hạc Đệ với Ngu Thư Hân quá. Kiểu thoải mái tương tác, cả hai chí chóe cưng xỉu. Là quan hệ bạn bè vui vẻ cũng thích rồi. Thêm nữa có dưa Vương Hạc Đệ có bạn gái nên fan couple cũng cần biết ý, có làm gì thì cũng vừa phải thôi. Làm quá thì dễ gây mất thiện cảm cho người qua đường cho cả hai bạn.

- Có thích, có tò mò thế nào thì cái hành động chụp lén, theo dõi này cũng không nên ủng hộ.

- Công nhận chemistry đáng yêu thật, kiểu vừa mang cảm giác bạn bè thân thiết, vừa ngọt ngào theo kiểu người yêu nên nhiều người ship cũng dễ hiểu thôi.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ bị đồn đoán 'phim giả tình thật', mối quan hệ thực sự của họ thế nào? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

 

Được biết, Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn là một trong những bộ phim gây bão người xem trong mùa hè năm nay. Vượt qua Tinh Hán Xán Lạn với dàn diễn viên hot là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, Thương Lan Quyết đang dẫn đầu bảng xếp hạng với lượt rating đáng khâm phục dù chỉ có những gương mặt đang nổi Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân Ngô Lỗi Vương Hạc Đệ cbiz

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