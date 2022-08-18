Giả sử Tinh Hán Xán Lạn flop 'toàn màu' thì Triệu Lộ Tư có mất đi sự ưu ái của Tencent không?

Tinh Hán Xán Lạn là dự án hợp tác lần 2 của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sau Trường Ca Hành. Ngay khi phim lên sóng, đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và liên tục đứng vị trí top cao trên bảng xếp hạng. Giả sử nếu phim không thành công thì Triệu Lộ Tư có mất đi sự ưu ái từ Tencent hay không?

Nói đến Triệu Lộ Tư thì Tinh Hán Xán Lạn sẽ là dự án thứ 2 lên sóng trong năm nay của cô ấy sau Thả Thí Thiên Hạ. Khán giả cũng từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Thả Thí Thiên Hạ cùng sự hợp tác giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương, đáng tiếc là bộ phim này lại rơi vào cảnh flop, còn vướng phải nhiều lùm xùm gây ảnh hưởng đến danh tiếng nữa chứ. Triệu Lộ Tư vốn muốn dựa vào Thả Thí Thiên Hạ để trở thành đỉnh lưu tuyến 1 nhưng mọi công sức của cô ấy đã đổ xuống sông xuống biển.

Chính vì điều này nên Triệu Lộ Tư đang đặt rất nhiều hy vọng vào Tinh Hán Xán Lạn, tính ra thì thành tích phim cổ trang của cô ấy ổn áp hơn so với phim hiện đại mà. Chỉ có điều, nếu Tinh Hán Xán Lạn mà tiếp tục đi vào vết xe đổ của Thả Thí Thiên Hạ thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc Tencent nâng đỡ Triệu Lộ Tư sau này. 2 dự án cấp S+ rơi vào tay Triệu Lộ Tư nhưng đều thất bại, Tencent chắc chắn sẽ nghi ngờ về năng lực gánh phim và khả năng tạo ra phim bạo của cô ấy. Đến lúc này đây, Tencent sẽ khó mà giao dự án cấp S+ cho Triệu Lộ Tư nữa.

Nếu Tinh Hán Xán Lạn mà tiếp tục đi vào vết xe đổ của Thả Thí Thiên Hạ thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc Tencent nâng đỡ Triệu Lộ Tư sau này - Ảnh: Internet

Thật ra thì với thời kỳ ảm đạm của dòng phim cổ trang hiện tại thì hiếm có bộ phim nào đại bạo được lắm, may ra gần đây có Mộng Hoa Lục là có thể “làm mưa làm gió” được thôi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Triệu Lộ Tư sẽ hoàn toàn vô tội nếu như Tinh Hán Xán Lạn rơi vào cảnh flop.

Năm ngoái, thành công bất ngờ của vai Lạc Yên trong Trường Ca Hành đã giúp Triệu Lộ Tư lọt vào “mắt xanh” của Tencent. Nền tảng này cảm thấy Triệu Lộ Tư rất có tiềm năng nên quyết định nâng đỡ và giao cho cô ấy 2 dự án cấp S+ là Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn.

Tuy nhiên, một ngôi sao muốn được Tencent trọng dụng thì phải thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện, đó là gánh được phim hoặc lưu lượng cao giúp phim thu hút được sự chú ý của khán giả. Từ đó chúng ta có thể thấy được, vì sao Tencent ưu ái Dương Mịch cùng Địch Lệ Nhiệt Ba bởi họ đều thực hiện được ít nhất 1 điều kiện mà nền tảng đưa ra. Mà Triệu Lộ Tư hiện tại lại không có cả 2 điều này.

Triệu Lộ Tư không thiếu phim đóng nhưng cô ấy có thể với tay được đến những dự án cấp S+ hay không thì còn phải tùy vào thành tích của Tinh Hán Xán Lạn. Phim mà flop thì Triệu Lộ Tư sẽ mất đi sự tín nhiệm của Tencent, có thể lúc này đây cô sẽ phải quay về đóng phim cấp A.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi diễn xuất khá ngọt lịm - Ảnh: Internet

May mắn cho Triệu Lộ Tư, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn thanh công vượt ngoài mong đợi. Những cảnh tình cảm của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi khá ngọt lịm khiến nhiều fan couple đẩy thuyền liên tục. Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá là có tiến bộ về diễn xuất qua bộ phim lần này. Có thể nói là một cú lội ngược dòng đáng nể cho ‘thánh nữ xuyên không’.