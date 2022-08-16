Khi mỹ nhân Hoa Ngữ lạm dụng photoshop quá đà: Triệu Lộ Tư khiến đoàn phim 'mất ăn mất ngủ' để 'cà mặt', Dương Mịch lộ dáng chân mày 'giả trân'

Sao quốc tế 16/08/2022 22:30

Phim ảnh ngày nay sử dụng khá nhiều kỹ thuật chỉnh sửa để các diễn viên lung linh hơn. Tuy nhiên, lại có nhiều mỹ nhân Hoa Ngữ lại lợi dụng photoshop quá đà nên nhìn trông rất ảo diệu.

Triệu Lộ Tư

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ lạm dụng photoshop quá đà: Triệu Lộ Tư khiến đoàn phim 'mất ăn mất ngủ' để 'cà mặt', Dương Mịch lộ dáng chân mày 'giả trân' - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Nàng “thánh nữ xuyên không” Triệu Lộ Tư cũng dính không ít lùm xùm vì mê “cà mặt” trong phim. Người đẹp họ Triệu vốn sở hữu gương mặt dễ thương với đôi má bánh bao. Thế nhưng, khi góp mặt trong Hậu Lãng hay Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư lại chọn cách dùng phần mềm chỉnh sửa để gương mặt trở nên thon gọn, tinh xảo hơn.

Điều khiến dân tình tò mò nhất là để “cà mặt” cho Triệu Lộ Tư suốt cả bộ phim không biết nhóm hậu kỳ của đoàn phim đã phải bỏ ra biết bao thời gian, công sức và tiền bạc.

Cách đây không lâu, một nhân viên công tác của đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn đã lên tiếng kêu ca về một nữ diễn viên không chịu nhuộm đen tóc khi đóng phim cổ trang, không chú ý tới việc chăm sóc làn da, khiến ekip phải “cà mặt” mệt nghỉ để nâng tầm nhan sắc cho cô trên màn ảnh. Mặc dù nhân viên này không “chỉ mặt đặt tên” nhưng công chúng đều suy đoán người được nhắc tới ở đây chính là Triệu Lộ Tư.

Dương Mịch

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ lạm dụng photoshop quá đà: Triệu Lộ Tư khiến đoàn phim 'mất ăn mất ngủ' để 'cà mặt', Dương Mịch lộ dáng chân mày 'giả trân' - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Trong bộ phim Hộc Châu Phu Nhân, chân mày lá liễu đầy sắc sảo của Dương Mịch hóa ra chỉ là “trò lừa” của đoàn phim. Thực chất, Dương Mịch vẫn gắn bó đậm sâu với kiểu mày cũ và đôi mày lá liễu tuyệt đẹp trên màn ảnh chẳng qua là sản phẩm của photoshop mà thôi!

Không chỉ vậy, nhóm hậu kỳ của Hộc Châu Phu Nhân còn rất có tâm, chẳng những cho Dương Mịch làn da trắng mịn, tiện thể chỉnh lại phần mí mắt và thêm phấn mắt cho cô nàng nữa.

Để phục vụ cho bộ phim Hộc Châu Phu Nhân, tất cả nhân viên của công ty photoshop đã phải dốc toàn lực, hoạt động hết công suất suốt 18 tiếng đồng hồ, chỉnh từng khung hình một.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ lạm dụng photoshop quá đà: Triệu Lộ Tư khiến đoàn phim 'mất ăn mất ngủ' để 'cà mặt', Dương Mịch lộ dáng chân mày 'giả trân' - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Trong bộ phim Ngự Giao Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng gây tranh luận vì việc “cà mặt” quá đà. Vốn dĩ, nàng “mỹ nữ Tân Cương” đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo rồi nhưng ekip đoàn phim vẫn dùng filter quá tay, khiến cho gương mặt cô trở nên mất nét trong một khung hình.

Chưa kể, ekip Ngự Giao Ký còn khá “hề” khi chỉ mải mê “cà mặt” mà quên không “cà” luôn cả tay cho Địch Lệ Nhiệt Ba, khiến nữ diễn viên phải đối mặt với tình trạng lệch tông da trên màn ảnh.

Viên Băng Nghiên

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ lạm dụng photoshop quá đà: Triệu Lộ Tư khiến đoàn phim 'mất ăn mất ngủ' để 'cà mặt', Dương Mịch lộ dáng chân mày 'giả trân' - Ảnh 4
Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

 

Sau khi vụt sáng với bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Viên Băng Nghiên nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả, được yêu thích nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần. Thế nhưng dạo này, mình thấy nữ diễn viên khá là mê dùng phần mềm chỉnh sửa và tạo hiệu ứng cực “ố dề”.

Trong đoạn video bên bờ biển, Viên Băng Nghiên khiến netizen ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa khi “biến sắc” tận 5 lần chỉ trong vòng 1 giây ngắn ngủi. Hóa ra, người đẹp Chúc Khanh Hảo đã dùng filter quá ảo nên khi thực hiện động tác vươn vai, gương mặt Viên Băng Nghiên mới có sự thay đổi gây hoang mang.

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Theo thống kê từ các fan Tinh Hán Xán Lạn, số lượng hotsearch của bộ phim này luôn nằm trong top đầu với tổng cộng khoảng 1910 lần lên hotsearch, trong đó có 211 lần ở top 1

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba Viên Băng Nghiên

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