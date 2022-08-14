Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của các mỹ nhân Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh dành cho nam phụ không tiếng tăm, Triệu Lộ Tư có phản ứng hóa học cực ngọt, Tôn Lệ ‘phim giả tình thật’ sau nụ hôn màn ảnh

Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta là bộ phim đầu tiên do nàng “thánh nữ xuyên không” diễn chính. Cũng trong tác phẩm này, Triệu Lộ Tư trao nụ hôn màn ảnh đầu tiên cho bạn diễn Cốc Gia Thành.

Có thể nói, Triệu Lộ Tư là mỹ nhân thế hệ 9x thành công nhất nhì Cbiz hiện nay và được khán giả yêu mến với gương mặt dễ thương và khả năng tạo “chemistry” cực tốt với bạn diễn.

Cặp đôi này đã có màn hợp tác cực kỳ ăn ý, phản ứng hóa học ngọt đến lịm tim và thu về thành tích khá ổn áp cho bộ phim. Đây cũng chính là bước đà tốt để Triệu Lộ Tư bật lên trong sự nghiệp, có được danh tiếng như ngày nay.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh trao nụ hôn đầu cho Cao Tử Kỳ - Ảnh: Internet

Trước khi trở thành “nữ hoàng rating”, Triệu Lệ Dĩnh từng có quãng thời gian dài chật vật với những vai phụ vô danh để tìm chỗ đứng trong showbiz. Người chiếm được nụ hôn màn ảnh đầu tiên của nữ diễn viên họ Triệu là một diễn viên không mấy tên tuổi. Đó chính là Cao Tử Kỳ - chàng Tiêu Kiếm của Tân Hoàn Châu Cách Cách khi mỹ nhân vào vai Tình Nhi. Cũng vì thế mà nhiều người ‘không có chút ấn tượng’ cảnh phim thân mật này của Triệu Lệ Dĩnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba đã trao “first kiss” trên màn ảnh cho soái ca Cao Vỹ Quang - Ảnh: Internet

Nàng “mỹ nữ Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đã trao “first kiss” trên màn ảnh cho soái ca Cao Vỹ Quang. Cặp đôi này cùng hoạt động dưới trướng của công ty Gia Hành và có khá nhiều duyên nợ với nhau, được hợp tác nhiều lần trong phim ảnh.

Hơn nữa, Cao Vỹ Quang còn là số ít những sao nam tạo được phản ứng hóa học tốt với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tôn Lệ

Tôn Lệ đã dành nụ hôn đầu tiên, cả trên màn ảnh và trong đời thực cho tài tử họ Hà - Ảnh: Internet

Thuở mới “chân ướt chân ráo” bước vào làng giải trí, Tôn Lệ từng có cơ hội hợp tác với Hà Nhuận Đông trong bộ phim Ngọc Quan Âm. Cũng chính trong tác phẩm này, Tôn Lệ đã dành nụ hôn đầu tiên, cả trên màn ảnh và trong đời thực cho tài tử họ Hà.

Có lẽ do màn hợp tác quá ăn ý, Hà Nhuận Đông “phim giả tình thật” với Tôn Lệ, theo đuổi nàng nhiệt tình nhưng tiếc thay không chiếm được trái tim người đẹp.