‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư và ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử phải ‘lùi bước’ trước phim này trong cuộc đua xếp hạng phim mùa hè năm nay?

Sao quốc tế 11/08/2022 22:22

Thương Lan Quyết vượt mặt Tinh Hán Xán Lạn và Trầm Vụn Hương Phai trên bảng xếp hạng Maoyan trong mùa hè năm nay.

Bộ phim tiên hiệp Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính đã được lên sóng. Vừa chiếu được 3 ngày, bộ phim này đã chứng minh sức hút khi liên tục leo top các bảng xếp hạng. Mới đây nhất, Thương Lan Quyết thậm chí còn vượt mặt Tinh Hán Xán Lạn và Trầm Vụn Hương Phai trên bảng xếp hạng Maoyan trong mùa hè năm nay.

‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư và ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử phải ‘lùi bước’ trước phim này trong cuộc đua xếp hạng phim mùa hè năm nay? - Ảnh 1
Thương Lan Quyết vượt mặt Tinh Hán Xán Lạn và Trầm Vụn Hương Phai trên bảng xếp hạng Maoyan - Ảnh: Internet

 

Theo bảng thống kê nhiệt độ mới được tung ra, Thương Lan Quyết đã giành vị trí quán quân với 9828 điểm chỉ sau 3 ngày phát sóng. Trong khi đó, Trầm Vụn Hương Phai xếp vị trí thứ 2 với 9718 điểm, còn Tinh Hán Xán Lạn tụt xuống vị trí thứ 3 với 9377 điểm. Thành tích vượt trội của dự án hợp tác đầu tay giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư và ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử phải ‘lùi bước’ trước phim này trong cuộc đua xếp hạng phim mùa hè năm nay? - Ảnh 2
Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

 

Nhiều cư dân mạng cho rằng, cùng lên sóng tối qua, thế nhưng nhiệt độ của Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết lại bị lỗi. Có thời điểm phim của Dương Tử không tăng nhiệt hoặc dù đạt điểm cao hơn nhưng vẫn phải xếp sau phim mới của Ngu Thư Hân. Chưa hết, có fan còn bóc việc Thương Lan Quyết ké nhiệt khi để toàn từ khóa liên quan đến Trầm Vụn Hương Phai.

‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư và ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử phải ‘lùi bước’ trước phim này trong cuộc đua xếp hạng phim mùa hè năm nay? - Ảnh 3
Trầm vụn hương phai - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, Tinh Hán Xán Lạn lại khiến khán giả thất vọng với thành tích ngày càng giảm. Không chỉ nhiệt xếp cuối trong 3 phim cổ trang chiếu hè mà chỉ số truyền thông phim cũng tụt hạng.

‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư và ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử phải ‘lùi bước’ trước phim này trong cuộc đua xếp hạng phim mùa hè năm nay? - Ảnh 4
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

 

Nhiều khán giả cũng nhận xét rằng, phần 2 của Tinh Hán Xán Lạn đã không còn hay, hấp dẫn như phần 1 nữa. Nhiều tình tiết thiếu logic trong phim khiến người xem ngày càng chán nản.

 

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Từ khóa:   dương tử Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân sao hoa ngữ cbiz

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