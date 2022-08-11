Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều trở thành diễn viên nổi tiếng nhờ những bộ phim cổ trang, thời đỉnh cao của họ cũng là lúc dòng phim cổ trang – thần tượng vẫn đang nắm giữ vị trí độc tôn. Hai mỹ nhân được coi là “trùm” bên dòng phim cổ trang – thần tượng. Tuy nhiên, sau đó vài năm, họ đã không còn “đánh đâu thắng đó” bên dòng phim này nữa và chính thức rơi vào cảnh “flop thảm”.

Có nhiều sao nữ thành danh nhờ phim cổ trang – thần tượng như Dương Mịch , Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Tử. Nhưng đến hiện tại, họ không còn giữ được vị trí độc tôn nữa, thay vào đó là nhường vị trí cho Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư .

Nguyên nhân khiến Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh mất đi sức hút như vậy là vì phim cổ trang – thần tượng rơi vào thời kỳ suy thoái. Đồng thời khán giả cũng cảm thấy khá nhàm chán vì thấy hai người họ đóng thể loại phim này suốt.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Hữu Phỉ và Hộc Châu Phu Nhân như một bằng chứng chứng minh Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh đã mất dần vị thế của mình. Mặc dù họ vẫn kiên trì với phim thần tượng thông qua các dự án như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và Dữ Phượng Hành nhưng khả năng đại bạo không cao, mà nguy cơ flop lại tăng lên.

Tình hình của Dương Tử thì không giống Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Sau Hương Mật Tựa Khói Sương thì Dương Tử không quá tập trung cho cổ trang – thần tượng, ngoài bộ Thanh Trâm Hành nằm kho thì cô ấy còn có mỗi Trầm Vụn Hương Phai đang lên sóng. Trầm Vụn Hương Phai chẳng khác gì “Hương Mật Tựa Khói Sương 2.0”, dòng phim tiên hiệp ngược tơi bời hoa lá này đã không còn sức hút với khán giả nữa. Hơn nữa, diễn xuất của Dương Tử còn bị chê khiến mình cũng rất bất ngờ.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Cứ tưởng những bộ phim khác sẽ hưởng chung “bầu không khí” tệ hại của dòng phim cổ trang – thần tượng hiện nay thì Mộng Hoa Lục và Tinh Hán Xán Lạn lại hot bất ngờ luôn ấy. Mặc dù gây ra khá nhiều tranh cãi nhưng Mộng Hoa Lục được chú ý với việc đề cao nữ quyền, mà sự trở lại của Lưu Diệc Phi cũng nhận được quan tâm rất lớn của khán giả. Tinh Hán Xán Lạn thì khai thác đề tài gia đấu, nội dung không chỉ ổn áp mà sự hợp tác của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư còn được khán giả khen ngợi rất nhiều nữa. Những đề tài phim thế này thật sự đang được các mọt phim rất yêu thích đấy.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Với thành tích ấn tượng như vậy, Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư đã trở thành những gương mặt sáng giá bên dòng phim cổ trang – thần tượng hiện tại. Sau Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi sẽ tiếp tục với bộ cổ trang Trường Lăng và nền tảng đang tìm một nam diễn viên có lưu lượng cao để sánh đôi bên cô ấy. Triệu Lộ Tư giờ cũng đã được Tencent trọng dụng hơn rất nhiều, trong tương lai cô ấy sẽ tiếp tục nhận nhiều dự án cổ trang cấp S và S+ của nền tảng. Nói chung, vị thế của Lưu Diệc Phi – Triệu Lộ Tư bên phim cổ trang hiện tại đang rất cao.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Giờ đã đến thời của Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư rồi, cả hai nàng mỹ nhân này đã khiến những gương mặt đình đám khác như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử “ra chuồng gà” luôn. Tuy nhiên, họ đang “làm mưa làm gió” là thật nhưng có thể giữ vững vị thế này không thì thời gian sẽ là câu trả lời.