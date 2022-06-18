Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư có khả năng đá bay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử trong mùa hè năm nay?

Mùa hè năm nay, 2 nền tảng lớn là Tencent và Youku đều có rất nhiều bộ chất lượng cấp S, S+ chờ lên sóng. Thế nhưng, có vẻ như khả năng cao sẽ là màn đối đầu giữa phim của Dương Tử và Triệu Lộ Tư . Cụ thể hơn, bộ của Dương Tử hợp tác với Thành Nghị là Trầm Vụn Hương Phai, dự kiến lên sóng vào ngày 24/6. Trong khi đó, phía Tencent vẫn đang rất phân vân giữa Tinh Hán Xán Lạn và Ngọc Cốt Dao.Tuy trước đó có tin phim của Tiêu Chiến sẽ chiếu hè để đối đầu với bộ tiên hiệp của Youku, nhưng gần đây lại có tin mới cho rằng tác phẩm của Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi mới là bộ phim được chọn, và khoảng thời gian lên sóng rơi vào đầu tháng 7, sau khi Mộng Hoa Lục kết thúc.

Việc Tinh Hán Xán Lạn thay Ngọc Cốt Dao đối đầu với Trầm Vụn Hương Phai đã gây ra nhiều tranh luận. Netizen cho rằng, phim của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi thực sự không có cửa so với Trầm Vụn Hương Phai. Đầu tiên đó là về lưu lượng, Dương Tử chắc chắn ăn đứt cặp nam nữ chính của Tinh Hán Xán Lạn rồi. Mặt khác, về phần diễn xuất thì Ngô Lỗi có thể ổn, chứ Lộ Tư thì chưa chắc. Hơn nữa nhìn màu phim, tạo hình thì không ít người cho rằng, bộ của Youku khả năng thắng chắc.

Tuy nhiên phía blogger lại không nghĩ như vậy. Một vài bài đăng cho thấy các blogger rất tin tưởng vào bộ cổ trang của Tencent. Cụ thể, ở bài đăng gần đây, cho biết nội dung chiêu thương Tinh Hán Xán Lạn có đề cập đến điểm nhấn của bộ phim. Đầu tiên đó là ở Tinh Hán Xán Lạn có màn hợp tác của nam diễn viên thế hệ mới Ngô Lỗi và tiểu hoa đang nổi tiếng Triệu Lộ Tư.

Tinh Hán Xán Lạn có màn hợp tác của nam diễn viên thế hệ mới Ngô Lỗi và tiểu hoa đang nổi tiếng Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Đặc biệt hơn là có thành viên từ đội ngũ sản xuất của Minh Lan Truyện, nguyên tác cũng là cùng tác giả với bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài ra, Tinh Hán Xán Lạn còn là thể loại trạch đấu, nội dung rất chất lượng. Có nhiều điểm tương đồng với Minh Lan Truyện, vậy nên blogger cho rằng phim sẽ rất đáng mong đợi.

Mặt khác, cũng có blogger đặt thẳng 2 bộ phim của Dương Tử và Triệu Lộ Tư lên so sánh, cho biết cả hai đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng, khoảng cách chênh lệch không quá lớn, rất khó để nói phim nào thắng. Nhìn chung, mặc dù netizen cho rằng Tinh Hán Xán Lạn không mấy khả quan khi đối đầu Trầm Vụn Hương Phai, nhưng nhờ những bài đăng của blogger mà giờ người ta càng thêm mong chờ vào bộ phim mới của Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi.