Không phải Triệu Lộ Tư hay Trịnh Sảng, Địch Lệ Nhiệt Ba mới là "người tình màn ảnh" phù hợp nhất với Dương Dương

Sao quốc tế 01/06/2022 14:30

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh với sự góp mặt của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức lên sóng tại Nhật Bản sau 1 năm chiếu ở Trung Quốc. Trước thông tin trên, khán giả châu Á đồng ý rằng khi "nên duyên" cùng Nhiệt Ba, sự nghiệp của Dương Dương trở nên khởi sắc hơn so với lúc đóng cùng các mỹ nhân khác.

Mới đây, bộ phim hài - lãng mạn Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh với sự góp mặt của Dương DươngĐịch Lệ Nhiệt Ba chính thức lên sóng tại Nhật Bản sau 1 năm chiếu ở Trung Quốc. Trước thông tin trên, khán giả châu Á đồng ý rằng khi "nên duyên" cùng Nhiệt Ba, sự nghiệp của Dương Dương trở nên khởi sắc hơn so với lúc đóng cùng các mỹ nhân khác. Họ cho rằng, không phải Trịnh Sảng hay Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba mới là "người tình màn ảnh" phù hợp nhất với Dương Dương.

Không phải Triệu Lộ Tư hay Trịnh Sảng, Địch Lệ Nhiệt Ba mới là 'người tình màn ảnh' phù hợp nhất với Dương Dương - Ảnh 1
Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Được biết, sau 1 năm oanh tạc toàn châu Á, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh được ấn định lên sóng tại Nhật Bản từ ngày 12/7. Lần này, phim chiếu tại đất nước mặt trời mọc với tên gọi mới - Người Tình Bạch Kim.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, công chúng khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Phần đông khán giả đồng ý rằng so với khi "nên duyên" với Trịnh Sảng, Triệu Lộ Tư hay gần nhất là Vương Sở Nhiên, Dương Dương đều gặp những rắc rối nhất định. Hồi đóng cùng Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương gặp nhiều rắc rối chủ yếu liên quan đến nghi vấn "xào couple".

Không phải Triệu Lộ Tư hay Trịnh Sảng, Địch Lệ Nhiệt Ba mới là 'người tình màn ảnh' phù hợp nhất với Dương Dương - Ảnh 2
Dương Dương và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Riêng Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do anh đóng cùng Nhiệt Ba vẫn "nổi như cồn" dù chiếu cách đây khá lâu. Dường như, khi đóng phim cùng Nhiệt Ba, Dương Dương hiếm khi vướng phải những lùm xùm liên quan đến bạn diễn.

Năm 2016, Trịnh Sảng từng được xem là đẹp đôi nhất với Dương Dương, nhưng cô nhanh chóng mất hút khỏi Cbiz vì scandal.

- Dường như vận mệnh của Dương Dương và Nhiệt Ba rất hợp nhau.

- Hồi "cọ nhiệt" với Nhiệt Ba không ai nói, đến Lộ Tư lại gặp rắc rối đủ đường.

- Trịnh Sảng mà còn hoạt động là Nhiệt Ba chỉ có nước xách dép.

- Mới coi lại phim nè.

 

Không phải Triệu Lộ Tư hay Trịnh Sảng, Địch Lệ Nhiệt Ba mới là 'người tình màn ảnh' phù hợp nhất với Dương Dương - Ảnh 3
Dương Dương và Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng ngoài Nhiệt Ba, các bạn diễn khác của Dương Dương như Lộ Tư hay Trịnh Sảng đều có diễn xuất và nhan sắc ấn tượng. Có thể, cặp đôi Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã để lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh nên mới dẫn đến sự so sánh trên. Có thể thấy, trong sự nghiệp rực rỡ của mình, Dương Dương có cơ hội đóng cặp với nhiều bạn diễn tài sắc vẹn toàn. Mỗi lần hợp tác, mỗi dự án đều mang đến cho khán giả một trải nghiệm mới.

 

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