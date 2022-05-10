Rộ tin Dương Mịch và 'gà nhà' Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim cùng nhau, netizen 'nghi ngờ' hóng mòn dép chưa chắc 'xác nhận' là thật

Sao quốc tế 10/05/2022 19:00

Một blogger rộ lên thông tin về việc hợp tác của cặp chị em tài sắc vẹn toàn Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án 'cổ trang' mới.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger về việc hợp tác của cặp chị em tài sắc vẹn toàn Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, nguồn tin cho biết thêm Dương Mịch và Nhiệt Ba sẽ đóng chính trong bộ phim song nữ chủ - Mai Lan Khúc cùng nam thần Lý Dịch Phong.

Rộ tin Dương Mịch và 'gà nhà' Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim cùng nhau, netizen 'nghi ngờ' hóng mòn dép chưa chắc 'xác nhận' là thật - Ảnh 1
Dương Mịch và Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Được biết, Mai Lan Khúc được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Thu Lý Tử. Phim xoay quanh câu chuyện của hai cô gái ở thời cổ đại luôn luôn nỗ lực trong cuộc sống để tìm kiếm tình yêu tốt đẹp.

Tác giả Thu Lý Tử cũng chia sẻ, Mai Lan Khúc không có yếu tố bách hợp cũng như không phải kể về chuyện hai cô gái cùng chung một chồng. Nghe thì có vẻ giống những bộ phim về hội bạn bè trong cuộc sống hiện đại mà các nhà làm phim Trung Quốc hay khai thác thời gian gần đây.

Dù các diễn viên liên quan chưa lên tiếng về thông tin trên nhưng trên khắp các diễn đàn, khán giả đã bàn luận xôn xao. Đa phần người hâm mộ tỏ ra hào hứng trước thông tin trên và cho đây là dự án khủng nhất trong thời gian tới đây. Bởi thành tựu về diễn xuất lẫn danh tiếng của Dương Mịch trong giới là điều ai cũng mơ ước.

Rộ tin Dương Mịch và 'gà nhà' Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim cùng nhau, netizen 'nghi ngờ' hóng mòn dép chưa chắc 'xác nhận' là thật - Ảnh 2
Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, Nhiệt Ba lại là đàn em do một tay Dương Mịch nâng đỡ, nếu cả hai kết hợp thì chắc chắn chemistry sẽ rất tốt. Chưa kể, theo thông tin trên, phim còn có sự góp mặt của Lý Dịch Phong - bạn diễn của Dương Mịch trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm nên công chúng càng trông đợi hơn.

Rộ tin Dương Mịch và 'gà nhà' Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim cùng nhau, netizen 'nghi ngờ' hóng mòn dép chưa chắc 'xác nhận' là thật - Ảnh 3
Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, một số người cho rằng sự kết hợp này chỉ có trong mơ, bởi hiện cả Dương Mịch và Nhiệt Ba đều có khả năng đóng phim hạng S. Cộng thêm việc phim dự kiến sẽ mời thêm Lý Dịch Phong - tài từ nổi tiếng hàng đầu, cho nên sự xuất hiện của tổ hợp đình đám này rất khó xảy ra.

- Nghe là thấy ảo rồi.

- Nghi hóng mòn dép vẫn chưa xác nhận quá.

- Có tên Phong ca là thấy hẩm hiu rồi.

- Blogger chấp niệm dữ lắm nè.

Có thể thấy, dù việc hợp tác giữa Nhiệt Ba và Dương Mịch chỉ mới là tin đồn nhưng khán giả vẫn mong ngóng hai diễn viên sẽ có cơ hội đóng phim cùng nhau trong tương lai.

 

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