Chương Tử Di được phong Giáo sư danh dự, tiết lộ áp lực phía sau những vai diễn để đời

Sao quốc tế 02/11/2026 18:30

Chương Tử Di vừa được Đại học Baptist Hong Kong trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự nhân dịp trường kỷ niệm 70 năm thành lập. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp nổi bật của nữ diễn viên đối với nghệ thuật điện ảnh.

Chương Tử Di vừa được Đại học Baptist Hong Kong trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự nhân dịp trường kỷ niệm 70 năm thành lập. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp nổi bật của nữ diễn viên đối với nghệ thuật điện ảnh. 

Tại buổi lễ, Chương Tử Di bày tỏ niềm vinh dự và lòng biết ơn khi nhận được danh hiệu. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân có phần lo lắng trước sự ghi nhận này. Nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật, cô cho biết mình bắt đầu học múa dân gian Trung Quốc tại Học viện Múa Bắc Kinh từ năm 11 tuổi. Những năm tháng luyện tập với cường độ cao giúp cô hiểu sâu sắc quan niệm: 10 phút tỏa sáng trên sân khấu có thể phải đánh đổi bằng 10 năm khổ luyện phía sau.

Chương Tử Di được phong Giáo sư danh dự, tiết lộ áp lực phía sau những vai diễn để đời - Ảnh 1

Trong cuộc trò chuyện với sinh viên, Chương Tử Di dành nhiều thời gian nói về cách nhập vai và xử lý cảm xúc trước ống kính. Cô cho biết bản thân từng thực sự hòa mình vào nhân vật khi tham gia các bộ phim 2046 và Nhất đại tông sư.

Đặc biệt, khi hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vệ, nữ diễn viên thường không được biết trước toàn bộ diễn biến câu chuyện. Mỗi ngày, cô chỉ nhận được một trang kịch bản viết tay từ đạo diễn để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Cách làm việc này đòi hỏi diễn viên phải luôn tập trung và linh hoạt trong việc thể hiện cảm xúc.

Chia sẻ về quan điểm diễn xuất, Chương Tử Di nhấn mạnh không có con đường tắt để tạo nên một nhân vật chân thực. Người diễn viên phải tự trải nghiệm, cảm nhận và đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật. Khi nhân vật khóc, diễn viên cũng phải thực sự rung động; khi nhân vật cười, nụ cười cần xuất phát từ cảm xúc chân thành.

Nữ diễn viên còn tiết lộ những áp lực thể chất từng gặp phải sau các cảnh quay có cường độ cảm xúc cao. Cô từng bị tê bì khuôn mặt, hai bàn tay và các chi sau khi hoàn thành một phân đoạn diễn xuất. Dù hiểu việc nhập tâm quá sâu có thể ảnh hưởng đến cơ thể, cô vẫn muốn dành trọn vẹn cảm xúc cho vai diễn.

"Làm diễn viên có lẽ không thể quá xót thương chính bản thân mình", Chương Tử Di chia sẻ.

Chương Tử Di được phong Giáo sư danh dự, tiết lộ áp lực phía sau những vai diễn để đời - Ảnh 2

Trong gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, Đường về nhà và Nhất đại tông sư. Những vai diễn Ngọc Kiều Long hay Cung Nhị không chỉ giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất mà còn đưa tên tuổi đến với khán giả quốc tế.

Năm 2025, Chương Tử Di trở lại màn ảnh với Tương viên lộng và tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng. Trước khi được Đại học Baptist Hong Kong trao danh hiệu Giáo sư danh dự, cô từng nhận giải Thành tựu danh dự tại Liên hoan phim Lumière ở Lyon, Pháp.

Trong năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục được trao giải Nữ diễn viên phim truyện xuất sắc của năm nhờ vai diễn trong Tương viên lộng, đồng thời nhận danh hiệu Nghệ sĩ điện ảnh châu Á xuất sắc tại Asian Film Awards. Những ghi nhận liên tiếp cho thấy vị thế của Chương Tử Di trong nền điện ảnh Hoa ngữ và quốc tế.

Chương Tử Di phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc: 'Mặt tôi thay đổi do mập'

Chương Tử Di phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc: 'Mặt tôi thay đổi do mập'

Khi xuất hiện tại một số sự kiện trong nửa đầu năm, Chương Tử Di nhận nhiều bình luận về diện mạo. Hàng nghìn khán giả cho rằng gương mặt cô có phần khác trước, thậm chí nghi ngờ nữ diễn viên can thiệp thẩm mỹ hoặc tiêm botox khiến biểu cảm kém tự nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương Tử Di sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chương Tử Di phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc: 'Mặt tôi thay đổi do mập'

Chương Tử Di phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc: 'Mặt tôi thay đổi do mập'

Con gái riêng của chồng cũ được Chương Tử Di chăm sóc, nay lớn phổng phao khiến dân mạng trầm trồ

Con gái riêng của chồng cũ được Chương Tử Di chăm sóc, nay lớn phổng phao khiến dân mạng trầm trồ

Chương Tử Di tuổi U50: Vẻ đẹp vượt thời gian, kiếm tiền giỏi nhờ đầu tư

Chương Tử Di tuổi U50: Vẻ đẹp vượt thời gian, kiếm tiền giỏi nhờ đầu tư

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Nghi vấn Đường Yên tranh giành vị trí với 'đàn chị' Chương Tử Di

Nghi vấn Đường Yên tranh giành vị trí với 'đàn chị' Chương Tử Di

Chương Tử Di tái hợp đạo diễn Lý An 'Ngọa hổ tàng long' sau 25 năm

Chương Tử Di tái hợp đạo diễn Lý An 'Ngọa hổ tàng long' sau 25 năm

TIN MỚI NHẤT

Đột ngột ghé nhà bạn trai không báo trước, nghe tiếng phụ nữ phát ra từ phòng ngủ tôi bàng hoàng vì sốc

Đột ngột ghé nhà bạn trai không báo trước, nghe tiếng phụ nữ phát ra từ phòng ngủ tôi bàng hoàng vì sốc

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Tai nạn thương tâm: Máy bay rơi xuống đất, 5 hành khách và phi công tử vong

Tai nạn thương tâm: Máy bay rơi xuống đất, 5 hành khách và phi công tử vong

Video 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', trả hết nợ nần, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu'

Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu'

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đột ngột về nhà giữa trưa thấy vợ vội vã xách 2 hộp cơm chạy xe đi, lén bám theo tôi gục ngã trước cảnh tượng cuối đường

Đột ngột về nhà giữa trưa thấy vợ vội vã xách 2 hộp cơm chạy xe đi, lén bám theo tôi gục ngã trước cảnh tượng cuối đường

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Phát hiện 13,5 tỷ đồng tiền mặt cất giữ trong 3 thùng phuy màu xanh chôn dưới lòng đất

Phát hiện 13,5 tỷ đồng tiền mặt cất giữ trong 3 thùng phuy màu xanh chôn dưới lòng đất

Video 2 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Chương Tử Di được phong Giáo sư danh dự, tiết lộ áp lực phía sau những vai diễn để đời

Chương Tử Di được phong Giáo sư danh dự, tiết lộ áp lực phía sau những vai diễn để đời

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Vừa mở cửa bước vào nhà tôi gục ngã khi trần nhà bị khoét một lỗ, dưới sàn nham nhở vết đục khoét

Vừa mở cửa bước vào nhà tôi gục ngã khi trần nhà bị khoét một lỗ, dưới sàn nham nhở vết đục khoét

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Người dân bắt được con cá khổng lồ nặng 150kg đen như cục đá và cái kết bất ngờ

Người dân bắt được con cá khổng lồ nặng 150kg đen như cục đá và cái kết bất ngờ

Video 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 3/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 3/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, 3 con giáp Phú Quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, 3 con giáp Phú Quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp vét hết may mắn, vận trình lên hương, sung sướng như tiên, sung túc an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp vét hết may mắn, vận trình lên hương, sung sướng như tiên, sung túc an nhàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu'

Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu'

Trương Mạn Ngọc hiếm hoi lộ diện ở tuổi 62, vóc dáng mảnh mai và diện mạo gây chú ý

Trương Mạn Ngọc hiếm hoi lộ diện ở tuổi 62, vóc dáng mảnh mai và diện mạo gây chú ý

Trịnh Sảng bất ngờ tái xuất sau 5 năm ở ẩn, lần đầu tiết lộ tình trạng trầm cảm nặng

Trịnh Sảng bất ngờ tái xuất sau 5 năm ở ẩn, lần đầu tiết lộ tình trạng trầm cảm nặng

Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt

Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt

Lưu Học Nghĩa liên tục nắm tay Đàm Tùng Vận, khán giả mong tái hợp sau phim mới

Lưu Học Nghĩa liên tục nắm tay Đàm Tùng Vận, khán giả mong tái hợp sau phim mới

Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện

Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện