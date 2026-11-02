Chương Tử Di được phong Giáo sư danh dự, tiết lộ áp lực phía sau những vai diễn để đời

Tại buổi lễ, Chương Tử Di bày tỏ niềm vinh dự và lòng biết ơn khi nhận được danh hiệu. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân có phần lo lắng trước sự ghi nhận này. Nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật, cô cho biết mình bắt đầu học múa dân gian Trung Quốc tại Học viện Múa Bắc Kinh từ năm 11 tuổi. Những năm tháng luyện tập với cường độ cao giúp cô hiểu sâu sắc quan niệm: 10 phút tỏa sáng trên sân khấu có thể phải đánh đổi bằng 10 năm khổ luyện phía sau.

Chương Tử Di vừa được Đại học Baptist Hong Kong trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự nhân dịp trường kỷ niệm 70 năm thành lập. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp nổi bật của nữ diễn viên đối với nghệ thuật điện ảnh.

Trong cuộc trò chuyện với sinh viên, Chương Tử Di dành nhiều thời gian nói về cách nhập vai và xử lý cảm xúc trước ống kính. Cô cho biết bản thân từng thực sự hòa mình vào nhân vật khi tham gia các bộ phim 2046 và Nhất đại tông sư.

Đặc biệt, khi hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vệ, nữ diễn viên thường không được biết trước toàn bộ diễn biến câu chuyện. Mỗi ngày, cô chỉ nhận được một trang kịch bản viết tay từ đạo diễn để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Cách làm việc này đòi hỏi diễn viên phải luôn tập trung và linh hoạt trong việc thể hiện cảm xúc.

Chia sẻ về quan điểm diễn xuất, Chương Tử Di nhấn mạnh không có con đường tắt để tạo nên một nhân vật chân thực. Người diễn viên phải tự trải nghiệm, cảm nhận và đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật. Khi nhân vật khóc, diễn viên cũng phải thực sự rung động; khi nhân vật cười, nụ cười cần xuất phát từ cảm xúc chân thành.

Nữ diễn viên còn tiết lộ những áp lực thể chất từng gặp phải sau các cảnh quay có cường độ cảm xúc cao. Cô từng bị tê bì khuôn mặt, hai bàn tay và các chi sau khi hoàn thành một phân đoạn diễn xuất. Dù hiểu việc nhập tâm quá sâu có thể ảnh hưởng đến cơ thể, cô vẫn muốn dành trọn vẹn cảm xúc cho vai diễn.

"Làm diễn viên có lẽ không thể quá xót thương chính bản thân mình", Chương Tử Di chia sẻ.

Trong gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, Đường về nhà và Nhất đại tông sư. Những vai diễn Ngọc Kiều Long hay Cung Nhị không chỉ giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất mà còn đưa tên tuổi đến với khán giả quốc tế.

Năm 2025, Chương Tử Di trở lại màn ảnh với Tương viên lộng và tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng. Trước khi được Đại học Baptist Hong Kong trao danh hiệu Giáo sư danh dự, cô từng nhận giải Thành tựu danh dự tại Liên hoan phim Lumière ở Lyon, Pháp.

Trong năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục được trao giải Nữ diễn viên phim truyện xuất sắc của năm nhờ vai diễn trong Tương viên lộng, đồng thời nhận danh hiệu Nghệ sĩ điện ảnh châu Á xuất sắc tại Asian Film Awards. Những ghi nhận liên tiếp cho thấy vị thế của Chương Tử Di trong nền điện ảnh Hoa ngữ và quốc tế.