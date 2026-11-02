Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt

Sao quốc tế 02/11/2026 15:29

Ở tuổi 44, diễn viên Lâm Y Thần có dịp đón sinh nhật giản dị, ấm cúng bên chồng và hai con sau nhiều năm vướng tin đồn hôn nhân trục trặc.

Theo China Times, nữ diễn viên vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 44. Trên trang cá nhân, cô gửi lời cảm ơn đến những người đã dành lời chúc mừng, đồng thời chia sẻ niềm vui trong ngày đặc biệt. “Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người. Sinh nhật hôm nay thật giản dị và hạnh phúc”, Lâm Y Thần viết.

Đáng chú ý, doanh nhân Lâm Vu Siêu, chồng nữ diễn viên, đã trở về Đài Loan để đón sinh nhật cùng vợ. Tối 29/10, cả gia đình cùng dùng bữa tại một nhà hàng. Sau bữa ăn, Lâm Vu Siêu chủ động thanh toán hóa đơn và đưa bố mẹ về nhà. Khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau được truyền thông chú ý bởi đây là lần hiếm hoi vợ chồng nữ diễn viên xuất hiện công khai cùng hai con.

Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt - Ảnh 1

Trong buổi tối, Lâm Y Thần diện trang phục đen, đội mũ màu cam, trong khi chồng cô mặc áo phông cùng tông màu. Cả hai cùng đẩy xe đôi chở hai con. Trước đó, hôm 21/10, gia đình nữ diễn viên cũng được bắt gặp đi dạo trên phố.

Lâm Y Thần kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu vào tháng 12/2014. Gia đình chồng cô hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Sau 11 năm chung sống, cặp đôi có hai con, một gái và một trai. Con gái đầu lòng chào đời khoảng 5 năm trước, sau đó gia đình đón thêm con trai.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán do hai vợ chồng thường xuyên sống xa nhau. Lâm Vu Siêu dành phần lớn thời gian ở Mỹ, trong khi Lâm Y Thần sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Khoảng cách địa lý khiến họ liên tục đối mặt với những đồn đoán rạn nứt.

Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt - Ảnh 2

Trước các thông tin tiêu cực, nữ diễn viên từng đăng tải bài viết dài với tiêu đề “Tôi không hèn mọn, anh ấy cũng không phải người tệ bạc” để bảo vệ gia đình. Cô phủ nhận chuyện bị nhà chồng coi thường, chồng đưa người mẫu trẻ về nhà hay bị ép ăn ếch để bồi bổ sức khỏe. Theo Lâm Y Thần, những câu chuyện này đều không đúng sự thật. Cô cũng khẳng định bản thân không phải người cam chịu hay chấp nhận bị đối xử bất công.

Nữ diễn viên từng dành nhiều lời tốt đẹp cho gia đình chồng, cho biết họ luôn xem cô như con gái ruột. Ba năm trước, khi tin đồn ly hôn tiếp tục xuất hiện, cô một lần nữa lên tiếng khẳng định: “Chúng tôi không ly hôn, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt”.

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Lâm Y Thần từng là một trong những nữ diễn viên, ca sĩ đình đám Đài Loan (Trung Quốc), ghi dấu ấn sâu đậm qua loạt vai diễn trong các bộ phim thần tượng nổi tiếng. Không chỉ gây ấn tượng với khả năng diễn xuất tự nhiên, cô còn được yêu mến nhờ nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo cùng hình tượng “nữ thần thanh xuân” một thời.

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