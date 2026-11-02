Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt

Đáng chú ý, doanh nhân Lâm Vu Siêu, chồng nữ diễn viên, đã trở về Đài Loan để đón sinh nhật cùng vợ. Tối 29/10, cả gia đình cùng dùng bữa tại một nhà hàng. Sau bữa ăn, Lâm Vu Siêu chủ động thanh toán hóa đơn và đưa bố mẹ về nhà. Khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau được truyền thông chú ý bởi đây là lần hiếm hoi vợ chồng nữ diễn viên xuất hiện công khai cùng hai con.

Theo China Times, nữ diễn viên vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 44. Trên trang cá nhân, cô gửi lời cảm ơn đến những người đã dành lời chúc mừng, đồng thời chia sẻ niềm vui trong ngày đặc biệt. “Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người. Sinh nhật hôm nay thật giản dị và hạnh phúc”, Lâm Y Thần viết.

Trong buổi tối, Lâm Y Thần diện trang phục đen, đội mũ màu cam, trong khi chồng cô mặc áo phông cùng tông màu. Cả hai cùng đẩy xe đôi chở hai con. Trước đó, hôm 21/10, gia đình nữ diễn viên cũng được bắt gặp đi dạo trên phố.

Lâm Y Thần kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu vào tháng 12/2014. Gia đình chồng cô hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Sau 11 năm chung sống, cặp đôi có hai con, một gái và một trai. Con gái đầu lòng chào đời khoảng 5 năm trước, sau đó gia đình đón thêm con trai.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán do hai vợ chồng thường xuyên sống xa nhau. Lâm Vu Siêu dành phần lớn thời gian ở Mỹ, trong khi Lâm Y Thần sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Khoảng cách địa lý khiến họ liên tục đối mặt với những đồn đoán rạn nứt.

Trước các thông tin tiêu cực, nữ diễn viên từng đăng tải bài viết dài với tiêu đề “Tôi không hèn mọn, anh ấy cũng không phải người tệ bạc” để bảo vệ gia đình. Cô phủ nhận chuyện bị nhà chồng coi thường, chồng đưa người mẫu trẻ về nhà hay bị ép ăn ếch để bồi bổ sức khỏe. Theo Lâm Y Thần, những câu chuyện này đều không đúng sự thật. Cô cũng khẳng định bản thân không phải người cam chịu hay chấp nhận bị đối xử bất công.

Nữ diễn viên từng dành nhiều lời tốt đẹp cho gia đình chồng, cho biết họ luôn xem cô như con gái ruột. Ba năm trước, khi tin đồn ly hôn tiếp tục xuất hiện, cô một lần nữa lên tiếng khẳng định: “Chúng tôi không ly hôn, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt”.