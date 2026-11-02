Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện

Trong video, khi người hâm mộ chủ động nắm tay, Dương Dương không tỏ ra bất ngờ hay né tránh. Anh mỉm cười, chủ động nắm tay đáp lại rồi bật cười vui vẻ. Thái độ thân thiện và biểu cảm tự nhiên của nam diễn viên khiến tình huống trở nên hài hước, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện.

Đoạn video ghi lại màn tương tác giữa Dương Dương và người hâm mộ tại một sự kiện ở Hàng Châu (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, phản ứng thoải mái của nam diễn viên khi bất ngờ được một fan nam nắm tay trở thành chủ đề được nhiều người chia sẻ.

Về phía người hâm mộ, fan nam không giấu được sự phấn khích khi có cơ hội tiếp xúc gần với thần tượng. Người này liên tục reo hò, lớn tiếng khen Dương Dương đẹp trai. Sau cuộc gặp, anh còn chia sẻ cảm nhận về bàn tay của nam diễn viên, nhận xét tay thần tượng mềm mại và mịn màng. Những lời nhận xét dí dỏm cùng phản ứng hào hứng của người hâm mộ càng khiến đoạn video lan truyền rộng rãi.

Khoảnh khắc trên diễn ra trong chuỗi hoạt động của Dương Dương tại Hàng Châu. Ngày 29.10, nam diễn viên tham gia sự kiện “Liên minh Chongle” với tư cách đại diện thương hiệu toàn cầu. Tại đây, anh có nhiều dịp giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Đối với các nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, những buổi gặp gỡ trực tiếp thường tạo ra nhiều khoảnh khắc thú vị ngoài dự kiến. Đôi khi, chỉ một cái bắt tay, nụ cười hay phản ứng tự nhiên cũng đủ khiến công chúng chú ý, đồng thời giúp hình ảnh nghệ sĩ trở nên gần gũi hơn.

Dương Dương sinh năm 1991 tại Thượng Hải, tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Quân giải phóng Trung Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2007 và dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ.

Nam diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Toàn chức cao thủ, Em là niềm kiêu hãnh của anh và Khói lửa nhân gian của tôi. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phong thái lịch lãm, Dương Dương có lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Những tương tác thân thiện như tại Hàng Châu tiếp tục giúp anh duy trì sức hút với công chúng.