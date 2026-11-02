Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện

Sao quốc tế 02/11/2026 14:14

Đoạn video ghi lại màn tương tác giữa Dương Dương và người hâm mộ tại một sự kiện ở Hàng Châu (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, phản ứng thoải mái của nam diễn viên khi bất ngờ được một fan nam nắm tay trở thành chủ đề được nhiều người chia sẻ.

Đoạn video ghi lại màn tương tác giữa Dương Dương và người hâm mộ tại một sự kiện ở Hàng Châu (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, phản ứng thoải mái của nam diễn viên khi bất ngờ được một fan nam nắm tay trở thành chủ đề được nhiều người chia sẻ.

Trong video, khi người hâm mộ chủ động nắm tay, Dương Dương không tỏ ra bất ngờ hay né tránh. Anh mỉm cười, chủ động nắm tay đáp lại rồi bật cười vui vẻ. Thái độ thân thiện và biểu cảm tự nhiên của nam diễn viên khiến tình huống trở nên hài hước, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện.

Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện - Ảnh 1

Về phía người hâm mộ, fan nam không giấu được sự phấn khích khi có cơ hội tiếp xúc gần với thần tượng. Người này liên tục reo hò, lớn tiếng khen Dương Dương đẹp trai. Sau cuộc gặp, anh còn chia sẻ cảm nhận về bàn tay của nam diễn viên, nhận xét tay thần tượng mềm mại và mịn màng. Những lời nhận xét dí dỏm cùng phản ứng hào hứng của người hâm mộ càng khiến đoạn video lan truyền rộng rãi.

Khoảnh khắc trên diễn ra trong chuỗi hoạt động của Dương Dương tại Hàng Châu. Ngày 29.10, nam diễn viên tham gia sự kiện “Liên minh Chongle” với tư cách đại diện thương hiệu toàn cầu. Tại đây, anh có nhiều dịp giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Đối với các nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, những buổi gặp gỡ trực tiếp thường tạo ra nhiều khoảnh khắc thú vị ngoài dự kiến. Đôi khi, chỉ một cái bắt tay, nụ cười hay phản ứng tự nhiên cũng đủ khiến công chúng chú ý, đồng thời giúp hình ảnh nghệ sĩ trở nên gần gũi hơn.

Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện - Ảnh 2

Dương Dương sinh năm 1991 tại Thượng Hải, tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Quân giải phóng Trung Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2007 và dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ.

Nam diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Toàn chức cao thủ, Em là niềm kiêu hãnh của anh và Khói lửa nhân gian của tôi. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phong thái lịch lãm, Dương Dương có lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Những tương tác thân thiện như tại Hàng Châu tiếp tục giúp anh duy trì sức hút với công chúng.

Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất

Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất

Tài khoản Douyin chính thức của bộ phim “Đợi Gió Hôn Em” bất ngờ xóa toàn bộ nội dung và hiện không thể tìm kiếm, sau khi phim được công bố vào ngày 28/10. Sự việc được cho là có liên quan đến những tranh cãi giữa người hâm mộ hai diễn viên chính Dương Dương và Trần Đô Linh, xoay quanh thứ tự diễn viên và các chỉ số liên quan đến bộ phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất

Fan Dương Dương và Trần Đô Linh tố cáo lẫn nhau, tài khoản Douyin của 'Đợi Gió Hôn Em' biến mất

Dương Dương ở tuổi 34: Sự nghiệp và cuộc sống hiện tại ra sao?

Dương Dương ở tuổi 34: Sự nghiệp và cuộc sống hiện tại ra sao?

Dương Dương ghi dấu ấn với giải Ngôi sao châu Á sau thành công của 'Phàm nhân tu tiên truyện'

Dương Dương ghi dấu ấn với giải Ngôi sao châu Á sau thành công của 'Phàm nhân tu tiên truyện'

Vũ Lâm Linh của Dương Dương tụt dốc không phanh, 'bom xịt' gây bất ngờ nhất đầu năm 2026

Vũ Lâm Linh của Dương Dương tụt dốc không phanh, 'bom xịt' gây bất ngờ nhất đầu năm 2026

Mức cát-xê của Dương Dương và Chương Nhược Nam trong “Vũ lâm linh” gây chú ý

Mức cát-xê của Dương Dương và Chương Nhược Nam trong “Vũ lâm linh” gây chú ý

Dương Dương khiến dư luận 'dậy sóng' trước thềm giải Bạch Ngọc Lan

Dương Dương khiến dư luận 'dậy sóng' trước thềm giải Bạch Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Người đàn ông 42 tuổi đang ngồi ăn trưa một mình thì đột nhiên cảm thấy đau ngực rồi gục xuống tử vong

Người đàn ông 42 tuổi đang ngồi ăn trưa một mình thì đột nhiên cảm thấy đau ngực rồi gục xuống tử vong

Video 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Ngân Khánh tiết lộ cuộc sống ở Mỹ sau nhiều năm rời showbiz, nhớ nghề và mong ngày trở lại màn ảnh

Ngân Khánh tiết lộ cuộc sống ở Mỹ sau nhiều năm rời showbiz, nhớ nghề và mong ngày trở lại màn ảnh

Hậu trường 1 giờ 15 phút trước
Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt

Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Ngư dân bắt được con cá thu khổng lồ nặng 134kg, dài 2,46 mét trên biển

Ngư dân bắt được con cá thu khổng lồ nặng 134kg, dài 2,46 mét trên biển

Video 1 giờ 56 phút trước
Lưu Học Nghĩa liên tục nắm tay Đàm Tùng Vận, khán giả mong tái hợp sau phim mới

Lưu Học Nghĩa liên tục nắm tay Đàm Tùng Vận, khán giả mong tái hợp sau phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện

Dương Dương gây chú ý với khoảnh khắc nắm tay fan nam tại sự kiện

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Máy bay lao xuống đất như tên lửa rồi phát nổ, 9 người tử vong thương tâm

Máy bay lao xuống đất như tên lửa rồi phát nổ, 9 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, 3 con giáp Phú Quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, 3 con giáp Phú Quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Qua đêm nay, 3 con giáp bất ngờ trúng số giàu sụ, thổi bay vận đen đeo bám, ví tiền lúc nào cũng căng chặt

Qua đêm nay, 3 con giáp bất ngờ trúng số giàu sụ, thổi bay vận đen đeo bám, ví tiền lúc nào cũng căng chặt

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp vét hết may mắn, vận trình lên hương, sung sướng như tiên, sung túc an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp vét hết may mắn, vận trình lên hương, sung sướng như tiên, sung túc an nhàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt

Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44, hé lộ cuộc sống hôn nhân sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt

Lưu Học Nghĩa liên tục nắm tay Đàm Tùng Vận, khán giả mong tái hợp sau phim mới

Lưu Học Nghĩa liên tục nắm tay Đàm Tùng Vận, khán giả mong tái hợp sau phim mới

Lục Tiểu Linh Đồng tái hiện Tôn Ngộ Không, gợi ký ức nhiều thế hệ khán giả

Lục Tiểu Linh Đồng tái hiện Tôn Ngộ Không, gợi ký ức nhiều thế hệ khán giả

Lưu Diệc Phi và Lưu Tá Ninh 'đụng hàng' váy cưới, thần thái đối lập trên thảm đỏ

Lưu Diệc Phi và Lưu Tá Ninh 'đụng hàng' váy cưới, thần thái đối lập trên thảm đỏ

The Weeknd đưa âm nhạc Vương Phi vào sản phẩm mới, khơi gợi sức ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ

The Weeknd đưa âm nhạc Vương Phi vào sản phẩm mới, khơi gợi sức ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ

Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày

Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày