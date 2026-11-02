Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, Chính Quan chỉ đường dẫn lối, giúp người tuổi Tuất có thể trở thành người dẫn đầu tập thể hoặc một nhà lãnh đạo sáng giá trong ngày hôm nay. Nhiều người sẵn sàng đi theo bạn khiến bạn cảm thấy vô cùng tự tin.

Tuy nhiên, dù đã gặt hái thành công, bạn cũng vẫn cần lắng nghe những lời phê bình. Những người thật sự muốn tốt cho bạn sẽ góp ý, định hướng, giúp bạn nhìn nhận mọi việc xảy ra xung quanh mình chính xác hơn.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, Tam Hợp cục nhập mệnh, người tuổi Sửu có thể mạnh dạn thực hiện các việc đã dự tính từ trước. Cách cục tử vi tốt trong hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều có thể đạt thành ý nguyện. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, bản mệnh còn được dự đoán sẽ có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, Sửu sẽ nắm bắt và tận dụng một cách hiệu quả nhất có thể.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, tuổi Ngọ rất hợp với các công việc quản lý, đầu tư. Con giáp này đưa ra được những quyết sách đúng đắn, khiến tiền bạc đổ về và nhờ vậy mà túi tiền khá rủng rỉnh. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng là một người bán hàng tuyệt vời, vì thế mà bản mệnh luôn buôn may bán đắt và tìm được những mối khách hàng tiềm năng. Hãy dần mở rộng quy mô làm ăn của mình, chắc chắn bản mệnh sẽ còn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

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