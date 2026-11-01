Địch Lệ Nhiệt Ba thử thách diễn xuất với vai diễn kép trong phim mới của iQIYI

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Vệ Lam. Nhân vật có cơ hội gặp gỡ một bản thể khác của chính mình, người sở hữu cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Một người là nhà văn thành đạt tại Bắc Kinh, người còn lại là phụ nữ nội trợ sinh sống ở một thị trấn nhỏ thuộc Phúc Kiến.

“Không Thể Có Được Tất Cả Cùng Một Lúc” là mini-series nằm trong danh sách dự án mới được nền tảng iQIYI giới thiệu. Tác phẩm thuộc Nhà hát Vi Trần, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai trò nữ chính. Bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ cốt truyện mới lạ, đặc biệt là thử thách diễn xuất khi nữ diễn viên phải thể hiện hai phiên bản của cùng một nhân vật.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ xảy ra sau sự cố máy bay phải hạ cánh khẩn cấp do ảnh hưởng của bão. Từ đây, hai người phụ nữ quyết định hoán đổi cuộc sống, bước vào hành trình trải nghiệm những lựa chọn mà đối phương đã đưa ra. Sự thay đổi này cũng mở ra hàng loạt tình huống xoay quanh ước mơ, hạnh phúc và những ngã rẽ mà mỗi người từng bỏ lỡ.

Điểm khó của vai diễn nằm ở việc hai nhân vật tuy có cùng ngoại hình nhưng lại mang những trải nghiệm và tâm lý riêng. Một người quen với nhịp sống thành thị, sự nghiệp thành công; người còn lại gắn bó với gia đình và cuộc sống bình dị. Vì vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba cần tạo ra sự khác biệt trong ánh mắt, biểu cảm, cách nói chuyện và hành động để khán giả nhận diện rõ từng phiên bản, thay vì chỉ thay đổi trang phục hay tạo hình.

Bên cạnh nữ chính, phim còn quy tụ dàn diễn viên gồm Trần Hạo Sâm, Nghiêm Khoan, Diệp Đồng, Chu Ân, Thường Hoa Sâm và Từ Mộng Khiết. Dự án có Ông Tử Quang đảm nhận vai trò giám chế, Ngô Thần Thành làm đạo diễn. Phần kịch bản do Lư Văn Oánh và Vương Nhất Dự tham gia biên soạn.

Đáng chú ý, “Không Thể Có Được Tất Cả Cùng Một Lúc” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Lam, một màu xanh khác” của nhà văn Nhật Bản Yamamoto Fumio. Câu chuyện khai thác đề tài hoán đổi cuộc sống nhưng không chỉ dừng lại ở yếu tố kỳ ảo. Tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về những điều con người thực sự mong muốn và liệu một cuộc đời khác có chắc chắn mang đến hạnh phúc.

Với Địch Lệ Nhiệt Ba, đây là cơ hội để cô thử nghiệm dạng vai có chiều sâu tâm lý và màu sắc mới. Hiện lịch phát sóng chính thức trên iQIYI vẫn chưa được công bố. Khán giả đang chờ đợi màn thể hiện của nữ diễn viên trong dự án được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn khác biệt.