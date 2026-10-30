Chung Lệ Đề đưa con gái 16 tuổi dự sự kiện, tiết lộ kế hoạch cho con gia nhập showbiz

Sao quốc tế 30/10/2026 13:19

Ngày 29/10, tờ Stheadline đưa tin diễn viên Chung Lệ Đề cùng con gái út Trương Khải Lâm (Cayla) xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Hong Kong.

Ngày 29/10, tờ Stheadline đưa tin diễn viên Chung Lệ Đề cùng con gái út Trương Khải Lâm (Cayla) xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Hong Kong. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên tham gia hoạt động công khai tại quê nhà sau thời gian dài vắng bóng. Trong khi Chung Lệ Đề tỏ ra hào hứng khi gặp lại truyền thông và người hâm mộ, con gái 16 tuổi của cô có phần bối rối khi lần đầu trả lời phỏng vấn trước ống kính.

Tại sự kiện, Chung Lệ Đề cho biết cô không đặt áp lực lên con gái về việc nối nghiệp mẹ trong ngành giải trí. Nữ diễn viên cho rằng Cayla vẫn còn trẻ, điều quan trọng nhất là tìm được sở thích riêng, có sức khỏe tốt và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Chung Lệ Đề đưa con gái 16 tuổi dự sự kiện, tiết lộ kế hoạch cho con gia nhập showbiz - Ảnh 1

Hiện tại, Cayla sở hữu chiều cao 1,75 m, trở thành người cao nhất trong ba con gái của Chung Lệ Đề. Nữ diễn viên tiết lộ cô hy vọng con út có thể cao thêm 2 cm, đạt mức 1,77 m. Dù không ép buộc con theo đuổi nghệ thuật, Chung Lệ Đề thừa nhận đã liên hệ với một số nhà sản xuất để Cayla có cơ hội thử vai. Khả năng hai mẹ con cùng xuất hiện trong một dự án vẫn phụ thuộc vào cơ duyên.

Theo Chung Lệ Đề, Cayla từng xem một số tác phẩm của mẹ như Nàng tiên cá và Thiên long bát bộ. Bản thân nữ diễn viên cũng đang cân nhắc trở lại Hong Kong đóng phim, trong đó có khả năng tái hợp tài tử Trương Gia Huy trong một dự án hài.

Khi được hỏi có lo lắng con gái xinh đẹp dễ bị người lạ tiếp cận hoặc lừa gạt hay không, Chung Lệ Đề cho biết cô khá yên tâm vì Cayla thông minh và có cá tính mạnh mẽ. Nữ diễn viên kể từng có người chủ động làm quen con gái trên xe buýt. Khi ấy, Cayla nói mình mới 12 tuổi và không sử dụng điện thoại di động để tránh bị làm phiền. Qua câu chuyện này, Chung Lệ Đề nhấn mạnh việc các cô gái cần biết cách bảo vệ bản thân trước những tình huống không mong muốn.

Chung Lệ Đề đưa con gái 16 tuổi dự sự kiện, tiết lộ kế hoạch cho con gia nhập showbiz - Ảnh 2

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Cayla thừa nhận khá hồi hộp. Cô cho biết mẹ đã dặn phải tự tin trước ống kính và chú ý giữ tư thế thẳng. Hiện cô đang học tập tại Bắc Kinh và dự định đi du học vào năm sau. Cayla cũng thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với mẹ, song khẳng định bản thân chưa hẹn hò với ai.

Chung Lệ Đề là diễn viên nổi tiếng tại châu Á, có mẹ là người Việt Nam. Cô từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mẹ kế, Thiên long bát bộ và Nàng tiên cá.

Về đời tư, nữ diễn viên có ba con gái gồm Yasmine, Jaden và Cayla. Cô có con đầu lòng với người chồng thứ nhất, một doanh nhân người Bỉ. Năm 2003, Chung Lệ Đề kết hôn với nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường và có thêm hai con gái trước khi ly hôn năm 2011. Đến năm 2015, cô công khai tình cảm với diễn viên Trương Luân Thạc. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2017.

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Theo Sinchew, diễn viên Chung Lệ Đề vừa tổ chức sinh nhật tuổi 56 tại nhà riêng với sự góp mặt của gia đình và những người bạn thân.

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