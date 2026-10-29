Lâm Chí Dĩnh tổ chức sinh nhật bên siêu xe Ferrari hơn 6 triệu USD

Sao quốc tế 29/10/2026 14:32

Mirror Media đưa tin diễn viên Lâm Chí Dĩnh tổ chức tiệc sinh nhật tại Trung tâm Thể thao Peak, thuộc quận Tân Trang, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 27/10, Mirror Media đưa tin diễn viên Lâm Chí Dĩnh tổ chức tiệc sinh nhật tại Trung tâm Thể thao Peak, thuộc quận Tân Trang, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Nam nghệ sĩ thuê trọn địa điểm để đón gia đình, bạn bè cùng tham gia các hoạt động thể thao và vui chơi. Đáng chú ý, bữa tiệc còn có sự xuất hiện của chiếc siêu xe Ferrari F80 trị giá ước tính hơn 200 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 6,1 triệu USD.

Chiếc Ferrari F80 được trưng bày tại sự kiện, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các khách mời. Đây là mẫu siêu xe thuộc hàng cao cấp của Ferrari, có giá trị tăng đáng kể khi được bổ sung các tùy chọn cá nhân hóa. Tháng 2 năm nay, Lâm Chí Dĩnh cùng vợ con sang Italy để trực tiếp nhận xe tại nhà máy của hãng.

Lâm Chí Dĩnh tổ chức sinh nhật bên siêu xe Ferrari hơn 6 triệu USD - Ảnh 1

Nam diễn viên lựa chọn màu đỏ yêu thích cho chiếc F80, kết hợp cánh gió sau bằng sợi carbon, bộ mâm thể thao và những đường sọc đua nổi bật. Những chi tiết này góp phần tạo nên diện mạo riêng cho mẫu xe đắt đỏ của tài tử Đài Loan.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức theo phong cách thể thao, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Đường Vũ Triết và A-Pu, giọng ca chính của nhóm nhạc 831. Các khách mời diện trang phục năng động, cùng tham gia những hoạt động vui chơi và chụp ảnh lưu niệm.

Trần Nhược Nghi, vợ Lâm Chí Dĩnh, cũng góp mặt tại sự kiện. Cả hai vui vẻ tạo dáng bên nhau trong không khí thân mật. Trong khi đó, Đường Vũ Triết đăng tải hình ảnh từ buổi tiệc lên mạng xã hội, đồng thời tiết lộ anh và Lâm Chí Dĩnh đã duy trì những trận bóng rổ giao hữu trong vài tháng qua.

Lâm Chí Dĩnh tổ chức sinh nhật bên siêu xe Ferrari hơn 6 triệu USD - Ảnh 2

Niềm đam mê xe Ferrari của Lâm Chí Dĩnh vốn được biết đến từ lâu. Anh sở hữu chiếc Ferrari 348 đầu tiên khi mới 23 tuổi, sau đó tiếp tục bổ sung nhiều mẫu xe nổi tiếng như F430, 458 Italia và 488. Bộ sưu tập của nam diễn viên còn có LaFerrari, một trong những dòng siêu xe nổi bật của hãng trước khi F80 xuất hiện.

Bên cạnh thú chơi xe, Lâm Chí Dĩnh còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Gần đây, anh dành thời gian cho pickleball và được bổ nhiệm làm đại sứ của Liên đoàn Pickleball ưu tú châu Á vào tháng 8. Nam diễn viên cho biết đã chơi môn thể thao này khoảng 3-4 tháng, thường xuyên tập luyện cùng các con. Anh cũng hài hước chia sẻ mong muốn đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi trên 50 nếu có cơ hội tham gia các giải đấu chính thức.

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