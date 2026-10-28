Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bất ngờ lạnh nhạt, rộ nghi vấn rạn nứt tình cảm

Sao quốc tế 28/10/2026 15:30

Thượng Công Chúa trở thành tâm điểm chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi đánh dấu màn tái hợp giữa Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau thành công của Cửu Trọng Tử. Lên sóng ngày 23/10, bộ phim nhanh chóng vượt mốc nhiệt độ 24.000 trên Tencent Video sau khoảng hai giờ, đạt đỉnh 24.971 trong ngày đầu tiên và ghi nhận hơn 4 triệu lượt đặt trước.

Thượng Công Chúa trở thành tâm điểm chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi đánh dấu màn tái hợp giữa Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau thành công của Cửu Trọng Tử. Lên sóng ngày 23/10, bộ phim nhanh chóng vượt mốc nhiệt độ 24.000 trên Tencent Video sau khoảng hai giờ, đạt đỉnh 24.971 trong ngày đầu tiên và ghi nhận hơn 4 triệu lượt đặt trước. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút của tác phẩm, những tương tác trái ngược giữa hai diễn viên chính cũng khiến mạng xã hội xôn xao.

Ngày 15/10, Lý Quân Nhuệ bất ngờ xuất hiện tại buổi ghi hình chương trình Xin Chào Thứ Bảy để đón Mạnh Tử Nghĩa tan làm. Cả hai ôm nhau trước đám đông, cùng che ô dưới mưa, đi công viên giải trí và tham gia nhiều trò chơi. Những cử chỉ quan tâm như mua đồ uống nóng hay nghiêng ô về phía bạn diễn nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, khiến người hâm mộ tích cực ghép đôi.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bất ngờ lạnh nhạt, rộ nghi vấn rạn nứt tình cảm - Ảnh 1

Sức nóng càng tăng khi hai diễn viên tiếp tục hợp tác trong Thượng Công Chúa. Sau hiệu ứng từ Cửu Trọng Tử, nhiều khán giả kỳ vọng cặp đôi sẽ duy trì những màn tương tác ngọt ngào trong quá trình quảng bá phim mới.

Thế nhưng, tại sự kiện quảng bá ngày 26.10, thái độ của cả hai lại bị nhận xét là có phần khách sáo. Dù vẫn thực hiện những hoạt động theo kịch bản như cài hoa và khoác áo cho nhau, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bị cho là ít chủ động tương tác, thiếu sự gần gũi tự nhiên. Sự thay đổi chỉ trong thời gian ngắn khiến một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn hai người xảy ra mâu thuẫn, thậm chí suy đoán họ đã đường ai nấy đi.

Tuy nhiên, những nhận định này hiện chưa có cơ sở xác nhận. Cả Mạnh Tử Nghĩa lẫn Lý Quân Nhuệ đều chưa công khai thừa nhận chuyện hẹn hò. Các hành động thân mật trước đó cũng diễn ra trong giai đoạn bộ phim đẩy mạnh quảng bá, vì vậy chưa thể xem là bằng chứng về mối quan hệ ngoài đời.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bất ngờ lạnh nhạt, rộ nghi vấn rạn nứt tình cảm - Ảnh 2Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bất ngờ lạnh nhạt, rộ nghi vấn rạn nứt tình cảm - Ảnh 3

Tranh luận còn phản ánh sự khác biệt giữa người hâm mộ cặp đôi và fan riêng của hai diễn viên. Trong khi một số khán giả tin rằng những cử chỉ tự nhiên khó chỉ là diễn xuất, ý kiến khác cho rằng công chúng đang quá chú ý đến từng biểu cảm của nghệ sĩ. Việc liên tục tạo tương tác ngọt ngào cũng có thể khiến ranh giới giữa quảng bá phim và đời tư trở nên khó phân biệt.

Thượng Công Chúa xoay quanh Mộ Vãn Dao, do Mạnh Tử Nghĩa thủ vai, và Ngôn Thượng, nhân vật của Lý Quân Nhuệ. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ, cả hai dần nảy sinh tình cảm giữa những âm mưu chốn triều đình.

Dù chuyện tình ngoài đời vẫn là dấu hỏi, những tranh luận xoay quanh cặp đôi đang góp phần duy trì sức nóng cho tác phẩm. Sau cùng, điều khán giả quan tâm không chỉ là mối quan hệ giữa hai diễn viên, mà còn là sức hấp dẫn của bộ phim khi câu chuyện tiếp tục phát triển.

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Mạnh Tử Nghĩa mới đây chia sẻ cảm nhận về lần hợp tác thứ hai với Lý Quân Nhuệ trong dự án “Thượng Công Chúa”. Nữ diễn viên cho biết cả hai đều hiểu việc tái hợp trên màn ảnh trong thời gian ngắn sau thành công của “Cửu Trùng Tử” có thể gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng vẫn quyết định cùng nhau thử sức.

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