Bạch Lộc tái cơ cấu doanh nghiệp sau khi rời công ty quản lý gắn bó 10 năm

Sao quốc tế 28/10/2026 12:50

Thông tin ba doanh nghiệp liên quan đến Bạch Lộc lần lượt hoàn tất thủ tục hủy đăng ký trong tháng 10 thu hút sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc. Đáng chú ý, trước khi pháp nhân cũ cuối cùng hoàn tất thủ tục, nữ diễn viên đã thành lập một doanh nghiệp mới tại Thượng Hải, trong bối cảnh kết thúc hợp đồng quản lý kéo dài 10 năm với Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Ngọc Hành Tinh Tự Thượng Hải có vốn đăng ký 100.000 nhân dân tệ, do Bạch Mộng Nghiên, tên thật của Bạch Lộc, sở hữu toàn bộ vốn. Phạm vi kinh doanh bao gồm sáng tạo văn nghệ, sản xuất phim, môi giới văn hóa giải trí và tổ chức biểu diễn.

Trong khi đó, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Lộc Nghiên Thanh Đảo đã hoàn tất thủ tục hủy đăng ký ngày 20.10. Hai doanh nghiệp khác có liên quan đến nữ diễn viên cũng được ghi nhận ở trạng thái tương tự. Những thay đổi này cho thấy cơ cấu pháp nhân đứng tên Bạch Lộc đang được sắp xếp lại sau khi cô chuyển sang giai đoạn hoạt động mới.

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Tuy nhiên, việc đóng cửa các doanh nghiệp cũ và thành lập pháp nhân mới không đồng nghĩa Bạch Lộc sẽ tự mình đảm nhận toàn bộ công việc quản lý hay thay đổi toàn bộ ê-kíp. Mức độ độc lập trong hoạt động nghề nghiệp cần được đánh giá dựa trên các dự án, hợp đồng và thỏa thuận cụ thể.

Sau 10 năm gắn bó với Hoan Ngu Ảnh Thị, Bạch Lộc đã xây dựng được vị trí nhất định trong thị trường phim truyền hình Trung Quốc. Việc không gia hạn hợp đồng mở ra khả năng chủ động hơn trong lựa chọn kịch bản, định hướng hình ảnh và hợp tác thương mại. Dẫu vậy, quyền chủ động trên thực tế vẫn cần được chứng minh qua những quyết định nghề nghiệp trong thời gian tới.

Doanh nghiệp mới có phạm vi kinh doanh liên quan đến sản xuất phim và các hoạt động văn hóa giải trí. Đây có thể là cơ sở phục vụ những kế hoạch tiếp theo của nữ diễn viên, nhưng đăng ký ngành nghề không đồng nghĩa mọi hoạt động đã được triển khai.

Bạch Lộc tái cơ cấu doanh nghiệp sau khi rời công ty quản lý gắn bó 10 năm - Ảnh 2

Sau khi rời công ty quản lý cũ, Bạch Lộc vẫn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực phim ảnh. Bộ phim hiện đại Khai đáo đồ mi là một trong những dự án đáng chú ý trong giai đoạn này, tạo cơ hội để cô thử sức với màu sắc khác bên cạnh dòng phim cổ trang quen thuộc. Hiệu quả làm mới hình ảnh sẽ phụ thuộc vào chất lượng tác phẩm và phản hồi của khán giả khi phim ra mắt.

Với Bạch Lộc, thay đổi mô hình hoạt động mới chỉ là bước khởi đầu. Khả năng lựa chọn kịch bản phù hợp, xây dựng nhân vật thuyết phục và duy trì sức hút qua nhiều tác phẩm mới mới là yếu tố quyết định vị thế lâu dài. Trong thị trường giải trí cạnh tranh, sự nổi tiếng và lượng người hâm mộ có thể tạo lợi thế ban đầu, nhưng giá trị bền vững vẫn cần được củng cố bằng năng lực diễn xuất và những sản phẩm chất lượng.

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